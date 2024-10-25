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華東水災｜遼寧天津多地現異常海水倒灌　林超英：值得本港借鑒指濕地建科技城不明智

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受海水「震蕩回流」造成海水倒灌城市。（林超英圖片）

本周一（21日）凌晨前後渤海多個沿海地區出現罕見高潮位，河北、遼寧、天津、山東等多處出現嚴重海水倒灌，遼寧省多個潮位站甚至出現破歷史記錄的高潮位，部份沿海村鎮港口甚至被海水圍困，水深及腰，有受影響居民表示，海水倒灌的程度是數十年來最大。前香港天文台台長林超英發文指，香港是沿海城市，這種現象港人必須關注和增強認識，以防同樣事件發生。

受海水「震蕩回流」造成海水倒灌城市。（林超英圖片）

林超英稱，地圖列出新聞報道中提到的城市，其中盤錦管轄的二界溝受災最嚴重，盤錦位於遼河三角洲，號稱「中國濕地之都」，是候鳥遷徙的重要驛站，而二界溝地理形勢跟香港米埔濕地相似，特別引起我的注意，另外過程中渤海並沒有甚麼明顯天氣系統，1米左右的異常增水卻在渤海沿岸持續時間超過20小時，更是令人好奇。據自然資源部稱：目前在國內外尚未發現有明確記載的此類案例。

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他解釋，首先每年這段時間的天文大潮本身就很高，其次是今次疊加了異常的增水，在香港大眾通常會想到颱風的風暴潮，在渤海沒有明顯天氣系統下，原因十分蹺蹊。他引述專家初步分析，指事件發生前兩天，渤海經歷了一波冷空氣出海，強風把海水推出渤海和堆積在黃海或更遠海域，渤海沿岸普遍出現了最大超過1米的持續減水過程（即是海平面比正常低一米），到本周日（20日）晚間及本周一早晨，推動海水外流的動力消失了，於是堆積的海水從外海「震蕩回流」，疊加在本來就高的潮水之上，造成異常高潮位。

海水「震蕩回流」示意圖（林超英圖片）

至於為甚麼最大的增水發生在遼寧，林超英指，內地專家暫時沒有說法，但他估計與另外一個現象seiche waves「蕩漾波」（有譯作「假潮」）有關，渤海像一盤淺水，外海海水湧入之後，由於相對封閉，在海灣兩頭即即是遼寧和山東之間，會產生像摇搖板的起落，至於去到岸邊的起落幅度則視乎海床的形狀，也許盤錦那邊的渤海更像一個口袋，以及河口海底坡度較低，有利放大波動的振幅，所以出現相對高的增水和造成較大破壞，具體情況當然有待深入研究。

全球暖化｜蕩漾波隨時威脅香港

這種先減水後增水的現象，以前也有啊，為甚麼今次特別嚴重？林解釋，這與氣候變化帶來的全球海水上升有關，並指香港其實也有 seiche waves 的踪影，吐露港是一個相對封閉的海灣，有利產生蕩漾波。大埔和沙田一帶歷史上在颱風襲港期間出現過很高的風暴潮，造成巨大傷亡，如1937年丁丑風災風暴潮高達6米，死亡人數估計在2,000至1萬之間，原因是海水湧入吐露港後產生蕩漾波，令沿岸增水比維港高得多，由於這個歷史背景，沙田和大埔建設新市鎮時，天文台參與了推算風暴潮的工作和為新市填填海高度作出建議，保障居民不受海水倒灌之苦。

全球暖化｜填塘建樓增海水倒灌風險  港西北濕地建科技城不明智

林指出，今次受淹最嚴重的盤錦市二界溝，位於著名的紅海灘濕地邊緣，是把濕地填掉得來的居民點，情況相當於我們在新界西北部的濕地周邊填塘建樓、建「科技城」，今次事件是一次及時的儆醒：把愈來愈多的市民和財富集中的產業遷入從濕地要來的地，是否明智？是否在製造本來沒有的問題呢？為甚麼不在不受海水淹浸威脅的地方（如河套南側的鐵坑和鷓鴣坑）建造「科技城」？

他表示，氣候變化帶來的海水上升不是假設，颱風強度愈來愈強則是見得到的現實，還有蛇口多年來大規模填海改變了后海灣（深圳灣）的形狀，令后海灣愈來愈像一個口袋，難以估計會否引發比以前明顯的蕩漾波，凡此種種都指向未來西北濕地面對風暴潮水淹威脅與日俱增。

他強調看完渤海沿岸城市水淹的故事，覺得科技城建在河口濕地上是下策。

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