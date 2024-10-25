名人養生丨78歲黃百鳴罕曬結實肌肉公開逆齡招數　曾靠1法助太太抗晚期癌症

【黃百鳴／逆齡／抗癌】78歲的黃百鳴似乎愈活愈年青，繼唱《記憶棉》後，他日前又再於社交平台上大曬自己的「爆肌」照，其Fit爆身型隨即引來不少網民注意，有人更大讚他是「78歲的少男」。

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黃百鳴早前於抖音罕有地向粉絲大派「福利」，上載了多張自己僅穿泳褲、半裸上身的「水著照」。照片中，他的身型似乎可以與年青小伙子媲美，不但肌肉線條分明無無肚腩，而且健碩的胸肌及腹肌亦相當「吸睛」，令人難以聯想他原來已年屆78歲。

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照片曝光後，不少網民均大讚他保養有道，有人更大讚他是「78歲的少男」、「型過鏡仔」、「吳剛師傅」、「正式出道」。

逆齡招數大公開

黃百鳴過去受訪時曾分享其養生心得，指飲食與運動其實是不二法門，他亦經常於社交平台上載自己的運動及做瑜伽的照片。在飲食方面，他指自己不喜吃宵夜，而且每餐長期保持7分飽狀態，斷不會食太飽；運動方面，只要不用工作，他指自己總會抽時間做健身、跑步以及做拉伸。

除此之外，黃百鳴又指維持年青的心態亦很重要，因此他本人即使現在一直樂於與年青一代交流。

結婚54年 妻曾患晚期卵巢癌

黃百鳴與太太識於微時，太太亦是他的初戀情人，倆口1970年結婚並育有一子（黃子恒）一女（黃漪鈞）。他曾透露年青時曾有外遇，直到1997年太太證實患上晚期卵巢癌，而且癌細胞已擴散，當時醫生更告訴他們太太或許命不久矣時，他才深感內疚，於是決定停工陪太太抗癌。

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靠1個方法抗癌成功

對於太太抗癌成功，黃百鳴指除了看醫生做治療，病人心態亦是非常重要。因此太太患病期間，他決心令太太保持樂觀及堅信自己終有一天會康復，即使太太病情嚴重，他指當時探病期間，他早已吩咐兒女嚴禁對著太太哭，入病房前必需先綵排，要對着黃太笑及說笑，令她開心。

除此之外，太太患病期間，他又堅持陪她練抗癌氣功，為了呼吸最清新空氣，黃百鳴每天清晨四點多就起床陪太太練。如是者大半年後，他指太太癌細胞真的神奇地消失，腫瘤由7厘米 縮小至1厘米，順利用手術形式切除，至今無復法。

同場加映: 婦科疾病｜卵巢癌7類高危人士

據香港癌症資料統計中心指，本港在2020年共錄得585宗卵巢及腹膜癌新症，及257宗死亡個案，分別成為本港女性最常見及最致命癌症的第6位。香港綜合腫瘤中心臨床腫瘤科專科醫生黃麗珊曾指出，目前卵巢癌成因不明，而且早期病徵較難察覺，以致病人容易錯失治療黃金期，有研究指以下7類人士屬高危一族：

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同場加映: 婦科疾病｜卵巢癌4大常見徵狀

雖說卵巢癌早期病徵不明顯，但黃麗珊醫生表示，若女性發現身體持續出現以下4大徵狀，宜盡快求醫診治：

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