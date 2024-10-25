AIA嘉年華2024｜12月18日重返中環海濱　早鳥優惠享9折【內附優惠碼及購票詳情】

▲ AIA嘉年華10周年在12月18日重返中環海濱。

【AIA友邦嘉年華 / 中環海濱】AIA友邦嘉年華將於2024年12月18日至2025年2月16日於中環海濱舉辦。

為慶舉辦十周年，此次嘉年華設有超過20個機動遊戲、20個攤位遊戲、40個互動裝置、精彩表演、美味小食、更有超百萬個玩具禮品大放送。即日起至11月5日購票可享9折優惠。

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友邦嘉年華2024｜嘉年華設豐富活動及節目

機動遊戲

和家人一起跳上飛天韆鞦，或與朋友一起在垂直極限中高高飛翔。這裡有26多個遊戲項目供您選擇，每個人都能找到適合自己的項目。

攤位遊戲

掷骰、射擊、拋擲或踢球，無論您有什麼特殊技能，都可以通過多種方式贏得您最喜愛的新玩具。

餐飲

嘉年華提供多種小食、主食和茶點選擇，遊玩間隙可補充體力。此外，還有大眾熱愛的棉花糖、爆谷和咖喱魚蛋。

社區舞台

300多個本地表演者和社區團體將在這個專屬舞台上表演他們的才藝。從舞蹈隊到體育工作坊，從合唱團到樂器樂隊，演出陣容強大，適合所有年齡人士。此外，舞台前的草地活動區將舉辦多場體育和教育工作坊。

友邦嘉年華2024｜嘉年華購票詳情

此次嘉年華門票分為非高峰時段、普通時段及高峰時段，票價不同。普通時段為常規嘉年華日，非高峰時段可以更優惠的價格入場，高峰時段則是公眾假期及慶祝日。

非高峰時段購票詳情

日期：12月18、19日；25年1月2、3、6-9、13-17、20-24日；2月5、6、10-13日

特惠套票（1張門票+7枚代幣)：$95

成人套票（1張門票+10枚代幣）：$140

額外20枚代幣：$180

額外50枚代幣：$450

早鳥購票優惠碼：10BIRTHDAY (即日起至11月5日)

點擊購票：AIA友邦嘉年華2024

普通時段購票詳情

日期：12月20-23、30日；25年1月4、5、11、12、18、19、25-28日；2月2-4、7-9、14-16日

特惠套票（1張門票+7枚代幣)：$100

成人套票（1張門票+10枚代幣）：$150

額外20枚代幣：$180

額外50枚代幣：$450

早鳥購票優惠碼：10BIRTHDAY (即日起至11月5日)

點擊購票：AIA友邦嘉年華2024

高峰時段購票詳情

日期：12月24-29、31日；25年1月1、29-31日；2月21日

特惠套票（1張門票+7枚代幣)：$110

成人套票（1張門票+10枚代幣）：$160

額外20枚代幣：$180

額外50枚代幣：$450

早鳥購票優惠碼：10BIRTHDAY (即日起至11月5日)

點擊購票：AIA友邦嘉年華2024

友邦嘉年華2024｜友邦峻宇呈獻世界雜技團

除豐富的遊戲和表演外，更有來自英國的世界雜技團Gandeys表演，這是世界上最具歷史的雜技團之一，40多年來足跡遍布全球，有來自埃塞俄比亞的雜技團和墨西哥的表演，來自巴西的搞笑得獎小丑和來自阿根廷的空中飛人等。

友邦嘉年華2024｜世界雜技團表演購票詳情

門票分為主圈區域、高級區域、標準區域及外圈區域，3歲以下兒童免費，但不提供作為，應坐在父母或監護人的膝蓋上;世界雜技團門票包括友邦嘉年華免費入場。

表演日期：2024年12月8日至2025年2月9日（2025年1月10日不對外開放）

表演地點：中環海濱活動空間

表演時長：65分鐘

非高峰時段購票詳情

日期：12月18、19日；25年1月2、3、6-9、13-17、20-24日；2月5、6、10-13日

外圈區域（藍色；A、H段）：$150

標準區域（紅色；B、G段）：$200

高級區域（黑色；C、D、E、F段）：$325

主圈區域（金色）：$400

早鳥購票優惠碼：10BIRTHDAY (即日起至11月5日)

點擊購票：友邦峻宇呈獻世界雜技團

普通時段購票詳情

日期：12月20-23、30日；25年1月4、5、11、12、18、19、25-28日；2月2-4、7-9、14-16日

外圈區域（藍色；A、H段）：$175

標準區域（紅色；B、G段）：$225

高級區域（黑色；C、D、E、F段）：$350

主圈區域（金色）：$450

早鳥購票優惠碼：10BIRTHDAY (即日起至11月5日)

點擊購票：友邦峻宇呈獻世界雜技團

高峰時段購票詳情

日期：12月24-29、31日；25年1月1、29-31日；2月21日

外圈區域（藍色；A、H段）：$200

標準區域（紅色；B、G段）：$250

高級區域（黑色；C、D、E、F段）：$375

主圈區域（金色）：$500

早鳥購票優惠碼：10BIRTHDAY (即日起至11月5日)

點擊購票：友邦峻宇呈獻世界雜技團

資訊來源：友邦嘉年華官方網頁

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