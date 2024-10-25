AIA嘉年華2024｜12月18日重返中環海濱 早鳥優惠享9折【內附優惠碼及購票詳情】
發布時間： 48 分鐘前
最後更新： 23 分鐘前
【AIA友邦嘉年華 / 中環海濱】AIA友邦嘉年華將於2024年12月18日至2025年2月16日於中環海濱舉辦。
為慶舉辦十周年，此次嘉年華設有超過20個機動遊戲、20個攤位遊戲、40個互動裝置、精彩表演、美味小食、更有超百萬個玩具禮品大放送。即日起至11月5日購票可享9折優惠。
友邦嘉年華2024｜嘉年華設豐富活動及節目
機動遊戲
和家人一起跳上飛天韆鞦，或與朋友一起在垂直極限中高高飛翔。這裡有26多個遊戲項目供您選擇，每個人都能找到適合自己的項目。
攤位遊戲
掷骰、射擊、拋擲或踢球，無論您有什麼特殊技能，都可以通過多種方式贏得您最喜愛的新玩具。
餐飲
嘉年華提供多種小食、主食和茶點選擇，遊玩間隙可補充體力。此外，還有大眾熱愛的棉花糖、爆谷和咖喱魚蛋。
社區舞台
300多個本地表演者和社區團體將在這個專屬舞台上表演他們的才藝。從舞蹈隊到體育工作坊，從合唱團到樂器樂隊，演出陣容強大，適合所有年齡人士。此外，舞台前的草地活動區將舉辦多場體育和教育工作坊。
友邦嘉年華2024｜嘉年華購票詳情
此次嘉年華門票分為非高峰時段、普通時段及高峰時段，票價不同。普通時段為常規嘉年華日，非高峰時段可以更優惠的價格入場，高峰時段則是公眾假期及慶祝日。
非高峰時段購票詳情
日期：12月18、19日；25年1月2、3、6-9、13-17、20-24日；2月5、6、10-13日
特惠套票（1張門票+7枚代幣)：$95
成人套票（1張門票+10枚代幣）：$140
額外20枚代幣：$180
額外50枚代幣：$450
早鳥購票優惠碼：10BIRTHDAY (即日起至11月5日)
點擊購票：AIA友邦嘉年華2024
普通時段購票詳情
日期：12月20-23、30日；25年1月4、5、11、12、18、19、25-28日；2月2-4、7-9、14-16日
特惠套票（1張門票+7枚代幣)：$100
成人套票（1張門票+10枚代幣）：$150
額外20枚代幣：$180
額外50枚代幣：$450
早鳥購票優惠碼：10BIRTHDAY (即日起至11月5日)
點擊購票：AIA友邦嘉年華2024
高峰時段購票詳情
日期：12月24-29、31日；25年1月1、29-31日；2月21日
特惠套票（1張門票+7枚代幣)：$110
成人套票（1張門票+10枚代幣）：$160
額外20枚代幣：$180
額外50枚代幣：$450
早鳥購票優惠碼：10BIRTHDAY (即日起至11月5日)
點擊購票：AIA友邦嘉年華2024
友邦嘉年華2024｜友邦峻宇呈獻世界雜技團
除豐富的遊戲和表演外，更有來自英國的世界雜技團Gandeys表演，這是世界上最具歷史的雜技團之一，40多年來足跡遍布全球，有來自埃塞俄比亞的雜技團和墨西哥的表演，來自巴西的搞笑得獎小丑和來自阿根廷的空中飛人等。
友邦嘉年華2024｜世界雜技團表演購票詳情
門票分為主圈區域、高級區域、標準區域及外圈區域，3歲以下兒童免費，但不提供作為，應坐在父母或監護人的膝蓋上;世界雜技團門票包括友邦嘉年華免費入場。
表演日期：2024年12月8日至2025年2月9日（2025年1月10日不對外開放）
表演地點：中環海濱活動空間
表演時長：65分鐘
非高峰時段購票詳情
日期：12月18、19日；25年1月2、3、6-9、13-17、20-24日；2月5、6、10-13日
外圈區域（藍色；A、H段）：$150
標準區域（紅色；B、G段）：$200
高級區域（黑色；C、D、E、F段）：$325
主圈區域（金色）：$400
早鳥購票優惠碼：10BIRTHDAY (即日起至11月5日)
點擊購票：友邦峻宇呈獻世界雜技團
普通時段購票詳情
日期：12月20-23、30日；25年1月4、5、11、12、18、19、25-28日；2月2-4、7-9、14-16日
外圈區域（藍色；A、H段）：$175
標準區域（紅色；B、G段）：$225
高級區域（黑色；C、D、E、F段）：$350
主圈區域（金色）：$450
早鳥購票優惠碼：10BIRTHDAY (即日起至11月5日)
點擊購票：友邦峻宇呈獻世界雜技團
高峰時段購票詳情
日期：12月24-29、31日；25年1月1、29-31日；2月21日
外圈區域（藍色；A、H段）：$200
標準區域（紅色；B、G段）：$250
高級區域（黑色；C、D、E、F段）：$375
主圈區域（金色）：$500
早鳥購票優惠碼：10BIRTHDAY (即日起至11月5日)
點擊購票：友邦峻宇呈獻世界雜技團
資訊來源：友邦嘉年華官方網頁
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