雙11優惠｜DECATHLON迪卡儂雙11網店優惠 服飾/跑步鞋/露營用品低至55折最平$4起
撰文： 沈佩珊
發布時間： 58 分鐘前
最後更新： 58 分鐘前
【雙11優惠2024/DECATHLON/迪卡儂】一年一度「雙11」又到，連鎖運動用品店DECATHLON（迪卡儂）亦推出限時網店優惠，超過4000件運動裝備低至55折，包括服飾、跑步鞋、健身器材等都有折，最平只需$4入手，即睇詳情！
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雙11優惠｜DECATHLON網店優惠低至55折
DECATHLON由即日起至11月15日起推出「雙十一網店優惠」，超過4000件運動裝備低至55折，最平只需$4起，包括男女裝運動服飾、鞋款、健身及訓練器材，涵蓋多種運動類別，例如單車、遠足、水上運動等，露營愛好者亦不妨趁機入手登山、露營用品。
雙11優惠｜部分優惠商品清單
男女裝運動服飾
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跑步鞋
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瑜伽褲及瑜伽垫
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露營及登山用品
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其他優惠商品
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雙11優惠｜自取或送貨
送貨服務
網上購物訂單滿HK$399以上可享免費送貨（只適用於訂單內之DECATHLON旗下品牌產品）。若訂單內DECATHLON旗下品牌產品之總值於HK$399或以下，送貨服務需收取HK$40。
門店自取
所有訂單均免運費（只適用於訂單內之DECATHLON旗下品牌產品）。於下午1時前確認訂單，最快可於當日下午6時後，到自選門店自取（需視乎產品庫存）。 某些於網頁顯示門店有存貨之產品，最快可於確認訂單後1小時到店自取。
|門店
|地址
|銅鑼灣
|銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店1樓
|中環
|中環皇后大道中30號娛樂行地庫
|九龍灣
|九龍灣德福廣場二期3樓351-352號舖
|旺角
|旺角彌敦道639號雅蘭中心地庫
|馬鞍山
|馬鞍山MOSTown 2樓2322-23號舖
|沙田
|沙田新城市廣場三期3樓A315號舖
|將軍澳
|將軍澳唐明街2號尚德廣場3樓
|屯門
|屯門V city MTR樓M-92號舖
自取點提貨
訂單滿HK$299以上免運費（只適用於訂單內之DECATHLON旗下品牌產品）。於全港所有順豐站及順豐智能櫃取件，2至3個工作天送達。
雙11優惠｜DECATHLON網店優惠詳情
活動日期：即日起至11月15日
詳情及購買連結：DECATHLON網站
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