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中風丨心房顫動慎防中風　新型薄血藥出血風險更低

醫健人物

發布時間： 2 小時前

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【心房顫動/中風/新型薄血藥】心房顫動（房顫）被視為「隱形殺手」，由於部分患者未必會出現明顯病徵，因此病情容易被人忽略，往往直至在進行身體檢查，或因其他疾病求醫時才發現。有腦神經科專科醫生指出，房顫患者的中風機會比一般人士高五至七倍，如屬中風的高危人士，更需持續服用薄血藥以防中風，但另一方面，患者又需承受薄血藥增加出血機會的風險。近年醫學界推出新型薄血藥，其導致出血的風險較舊藥物為低，一旦患者需要接受緊急手術，這類新型藥物亦備有抗凝血的解藥，進一步保障房顫患者的安全。

病徵易被忽略 禍害深遠

腦神經科專科李可倫醫生指出，房顫初期病徵包括心跳急速，並造成心悸。如患者同時患有冠心病，或會出現胸口翳悶的感覺。此外，房顫亦有機會引起心臟衰竭等併發症，由於患者的心律不正，令心臟泵血功能減弱，難以輸送足夠血液以供應身體所需，因此常令患者出現氣喘、腳腫等症狀。
房顫患者的心跳節奏欠缺規律，心跳速度可時快時慢，容易令心臟內的血液形成湍流及血栓。一旦血栓脫落，可隨血流進入腦部，便有機會導致腦血管阻塞，引致缺血性中風。

高危患者 需預防中風於未然

臨床上，醫生會運用「心動中風風險評估表（CHA2DS2-VASc）」，為房顫的患者評估中風機率。李醫生解釋：「當中的評分準則，包括性別（女性患者具較高風險）、患心臟衰竭、高血壓、糖尿病、心肌梗塞、曾患中風等；分數愈高，代表中風的機率愈大；而即使患者只符合其中一個風險因素，亦需要考慮服用抗凝血藥，以預防中風。」

目前，醫學界主要透過藥物為房顫個案預防中風，而傳統薄血藥如華法林，可以稀釋血液及減低血栓的形成，以降低中風的機會，但在使用上的限制較多。肇例，由於華法林會增加出血風險，因此患者在服藥期間，需定期每月接受驗血，以密切監測用藥情況，確保體內的劑量維持在安全水平。在日常飲食上，患者更需要避免食用富含維他命K的食物，包括深綠色蔬菜如西蘭花等，以免減弱華法林的藥效。此外，在患者需要接受緊急手術時，亦需要在術前輸血漿，以提升體內的凝血因子，減低手術期間過度出血的風險。

新型薄血藥免戒口 成效更佳

「幸而，近年有新一代薄血藥推出，患者不但可免卻『戒口』的牽制，藥物成效更比舊一代藥物優勝，而且出血風險更低。」李醫生指出。此外，如患者需要接受緊急手術，新型藥物亦備有抗凝血的解藥，可快速降低患者於手術期間的出血風險。

李醫生提醒房顫患者，日常更要養成良好生活習慣，建立規律的作息時間，及配合均衡的飲食習慣，並要遵守少鹽、少油的健康飲食原則。此外，患者更應恆常運動，如每星期做三次帶氧運動，每次45至60分鐘，亦有助降低中風及患上心臟病的風險，更可改善患者的整體健康。

李可倫醫生最後提醒，不同治療方案各有成效、副作用及風險，患者應與主診醫生商討，選擇最合適自己的治療方案。

腦神經科專科李可倫醫生

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撰文 : 李可倫醫生 腦神經科專科

欄名 : 健康專家專欄

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