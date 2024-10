新手媽媽｜連詩雅教用金銀花水舒緩BB胎毒紅疹　女兒3個月大感觸：多累都值得

▲ 新手媽媽連詩雅撰文分享當媽感受,並教煲金銀花水舒緩BB胎毒紅疹。

【連詩雅/陳家樂/新手爸媽/清胎毒】連詩雅(Shiga)今年7月為老公陳家樂誕下女兒Camila,有女萬事足的她不時分享親子日常,轉眼愛女「星星」已3個月大,連詩雅發文抒發當媽感受。

新手媽媽|連詩雅:感覺好感動

Shiga上載女兒的成長片段,只見Camila樣子愈大愈精緻,網民更指十足迷你版的陳家樂,當中Shiga寫道:

星星三個月啦

看著你一天一天長大

每天的轉變

由剛出生一團飯一樣到現在有眼神接觸

成天都很愛笑

感覺真的好奇妙好感動

覺得多累都是值得

希望你繼續做一個開心寶寶

繼續健健康康

另外,早前產後復出行騷的Shiga回家後即抱實B女,她上載片段兼留言:「Coming home to my angel after work ,#仲有爸爸喺背景彈奏。」母女對望一刻,真係甜到爆。

新手媽媽|教煲金銀花水舒緩胎毒紅疹

早前Camila臉上長出「胎毒」紅疹,陪月姐姐教Shiga用金銀花水幫B女抹面,一共有4個步驟:

1. 一包金銀花可分兩次使用,將一半倒進盤裡,以凍水清洗乾淨。

2. 接著將金銀花放在筲箕內瀝乾水份,重覆此步驟3次。

3. 最後將金銀花倒進煲內,然後放入凍水,煲大概10分鐘便完成。

4. 替BB抹完金銀花水,要塗一點潤膚膏。

Shiga於小紅書拍片分享金銀花水製作方法:

新手媽媽|胎毒常見於BB面頰身體

Shiga表示徵詢過醫生建議,她說:「其實可以咩都唔使做,嗰啲紅疹會自然消退,不過我試用呢個方法,對Camila係好work,所以提供呢個方法畀大家參考,不過效果係因人而異,所以大家要睇實際情況而定。」

「胎毒」的學名為「新生兒蕁麻疹」或「毒性紅斑」,常見於初生嬰兒面頰、身體、背部和手腳等部位,出現一些白色或黃色針尖般的粒狀,周圍被紅斑包圍著。「胎毒」並非一種病,紅疹會自然消退,西醫角度建議毋須塗藥膏或特別護理,至於中醫建議以金銀花抹身或用橄欖油輕塗患處,亦可以母乳當潤膚膏。

