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新手媽媽｜連詩雅教用金銀花水舒緩BB胎毒紅疹　女兒3個月大感觸：多累都值得

新手爸媽

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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新手媽媽連詩雅撰文分享當媽感受，並教煲金銀花水舒緩BB胎毒紅疹。

【連詩雅/陳家樂/新手爸媽/清胎毒】連詩雅（Shiga）今年7月為老公陳家樂誕下女兒Camila，有女萬事足的她不時分享親子日常，轉眼愛女「星星」已3個月大，連詩雅發文抒發當媽感受。

新手媽媽｜連詩雅：感覺好感動

Shiga上載女兒的成長片段，只見Camila樣子愈大愈精緻，網民更指十足迷你版的陳家樂，當中Shiga寫道：

星星三個月啦
看著你一天一天長大
每天的轉變
由剛出生一團飯一樣到現在有眼神接觸
成天都很愛笑
感覺真的好奇妙好感動
覺得多累都是值得
希望你繼續做一個開心寶寶
繼續健健康康

另外，早前產後復出行騷的Shiga回家後即抱實B女，她上載片段兼留言：「Coming home to my angel after work ，#仲有爸爸喺背景彈奏。」母女對望一刻，真係甜到爆。

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新手媽媽｜教煲金銀花水舒緩胎毒紅疹

早前Camila臉上長出「胎毒」紅疹，陪月姐姐教Shiga用金銀花水幫B女抹面，一共有4個步驟：

  • 1. 一包金銀花可分兩次使用，將一半倒進盤裡，以凍水清洗乾淨。
  • 2. 接著將金銀花放在筲箕內瀝乾水份，重覆此步驟3次。
  • 3. 最後將金銀花倒進煲內，然後放入凍水，煲大概10分鐘便完成。
  • 4. 替BB抹完金銀花水，要塗一點潤膚膏。

Shiga於小紅書拍片分享金銀花水製作方法：

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  • 金銀花水完成。（小紅書截圖） \

    • 新手媽媽｜胎毒常見於BB面頰身體

    Shiga表示徵詢過醫生建議，她說：「其實可以咩都唔使做，嗰啲紅疹會自然消退，不過我試用呢個方法，對Camila係好work，所以提供呢個方法畀大家參考，不過效果係因人而異，所以大家要睇實際情況而定。」

    「胎毒」的學名為「新生兒蕁麻疹」或「毒性紅斑」，常見於初生嬰兒面頰、身體、背部和手腳等部位，出現一些白色或黃色針尖般的粒狀，周圍被紅斑包圍著。「胎毒」並非一種病，紅疹會自然消退，西醫角度建議毋須塗藥膏或特別護理，至於中醫建議以金銀花抹身或用橄欖油輕塗患處，亦可以母乳當潤膚膏。

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