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厭食症︱飛兒樂團阿沁妻罹厭食症瘦剩61磅　紀錄「骨感照」竟獲攝影獎 親吐抗病心路歷程

醫健人物

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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熱門 施政報告2024 乳癌 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

飛兒樂團阿沁妻罹厭食症瘦剩61磅！紀錄「骨感照」竟獲攝影獎，親吐抗病心路歷程。

【厭食症／花花／飛兒樂團／阿沁／骨感照】健康最重要！F.I.R.飛兒樂團前吉他手阿沁（黃漢青）妻子花花（李汶靜），於今年初陷入「非法持有大麻」爭議，又患上厭食症，一度暴瘦僅剩約61磅。期間，她用相機記錄下自己的「骨感照」，結果竟榮獲國際攝影獎，令她喜出望外。

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厭食症︱罹厭食症暴瘦僅61磅  每天躺床内耗

花花身職網紅兼模特兒，和阿沁育有2名女兒，常在社交平台發佈親子其樂融融照片。但在今年3月，花花因非法持有大麻被捕，形象受創。她事後拍片道歉，並坦言自己身心狀況不佳，患上厭食症，期間她一度暴瘦到只有28公斤（約61磅）。

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花花22日在Instagram分享多張當時紀錄的「骨感照」，親吐如何走過厭食症的日子。她表示，自己當時幾乎整天只能躺在床上，完全失去精神，不斷内耗，「覺得自己好沒用」。但她又指，不想一直陷入負面情緒裡，所以拿起和朋友買的二手相機，在房間定時自拍，為自己記錄這些時刻，同時藉此療癒自己，認為每件事的發生都只是在「體驗人生」：

想完全呈現出厭食症的痛苦與掙扎。而我不再去抱怨「為什麼總是我？」，我想事情的發生都是有意義存在的。都只是人生的一個體驗，而我活過來了。

厭食症︱「骨感照」驚喜獲攝影獎

花花又表示，在拍下記錄照片後，給她的演員朋友看到便鼓勵她投稿比賽，於是花花報名參加了法國「Prix de la Photographie Paris（PX3）」國際攝影大賽。結果竟初次參加國際性比賽就得獎，令花花感到相當驚喜：

我覺得太不可置信了，沒有想過會得獎。原本只是在厭食症很嚴重，覺得自己很廢的時候想做些什麼，拍下這組照片紀錄28kg的自己。

花花宣佈，將於11月出發巴黎領獎。網民對此紛紛表示祝賀，而老公阿沁也超有愛留言「老婆好棒」：

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厭食症︱親揭患病原因 鼓勵女孩：不是只有瘦才是美

花花在宣佈自己得獎的IG影片中，坦言自己會患病的原因：一是自從青春期開始做模特兒，一直有節食習慣，也會運動；但上電視就會常被說胖、腿很粗，讓她覺得自己不夠瘦。再加上生活壓力，就變得越來越瘦。

花花在患病後反省，認為大家都沒辦法控制精神疾病會不會發生。但當在疾病發生時，不用覺得自己很沒用：

那都是一個過程，體驗過後從中獲得力量。這組照片想給大家感覺就是，我生病了，但我還是很努力去面對我的生活；想要告訴大家，不是只有瘦才是美。

她最後鼓勵女孩，不要過度身材焦慮，要學會欣賞獨一無二的自己：

瘦到不健康是真的不漂亮，像一個骷髏頭。所以不用一直執著於減肥，各種身型都有它的美…… 想告訴你們，不要害怕，不要被世俗的美醜制約。不論高矮胖瘦，每一種美都是那樣獨一無二的妳。

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厭食症︱同場加映：2大進食失調症症狀

香港每百人約1至3人患進食失調症，其中包括「厭食症」和「暴食症」。據中大醫學院香港進食失調中心資料顯示，全港每100人便約有1至3人患上進食失調症，亦有不少人因自己的身型受到不同程度的困擾。患者會出現情緒問題、身體併發症和影響其日常生活的表現（如社交、學業和事業等）；而且患者的家人亦會隨之受到負面影響。

進食失調症表面上好像是與飲食有關的疾病，其實它們與患者的情緒、成長及人際關係亦有著不可分割的關係。如沒接受適時的診治，患者或因體重過輕或使用不當的補償性行為，而導致嚴重的身體併發症，如電解質不平衡、器官萎縮、心跳減慢和血壓降低等。

「厭食症」和「暴食症」的症狀包括：

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