ADHD｜前幼稚園老師家有ADHD兒　「神隊友」媽媽：要用對方法

▲ Kathy與Marcus母子感情融洽，Marcus感謝媽媽一直的鼓勵，聽到她心花怒放。（周美好攝）

有家庭成員患上ADHD（專注力失調及過度活躍症），會為父母帶來不少挑戰。Kathy的兒子確診ADHD，這個媽媽幾年間與兒子一同增值了解相關知識，用合適方法應對，在兒子成長路上幫上大忙，是「神隊友」媽媽。

▲ Kathy與Marcus體驗農夫的工作，學習耕種。（被訪者提供）

兒子Marcus今年讀小學六年級，媽媽Kathy回想，他在確診ADHD前，與一般小孩子無異。Kathy之前是幼稚園教師，更和兒子在同一所幼稚園，她上班，他上學。雖然Kathy無任教兒子的班別，從其他老師口中，也沒發覺兒子有ADHD徵狀。

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家人發現Marcus有疑似ADHD狀況，是他在小一時。「升上小學後，兒子要自理的東西較多，做功課、寫手冊、執書包、收拾和時間管理等，他總是爭少少。另外就是專注度，有時家人叫喊他幾次，都得不到回應。」除父母外，連其他親友也發現Marcus此情況。向家庭醫生求診，獲轉介信到政府醫院排期，等待一年多，終在小三確診ADHD。

不間斷汲取相關資訊

看到兒子的確診報告，她全然接受，主動向兒子就讀的小學反映，校方作出相對調適，如為專注力問題，把兒子調到前排座位，Kathy十分感激。

▲ Marcus到台灣參與跆拳道交流賽，獲得競速項目冠軍。（被訪者提供）

她有教學經驗，但要針對性處理兒子ADHD的情況，仍需從頭學起。為改善專注力，Marcus參加了協康會「躍動同行先導計劃」，教導父母及小朋友如何提升做功課的專注。她也有留意香港成人專注力協會的綫上直播節目和講座，獲取相關資訊。

Kathy的幼稚園老師身份，她學以致用也幫了兒子不少忙。「我好感恩自己有20多年的教學經驗，從中學到的同理心，與兒子同行，讓照顧上事半功倍。」她的心得是，把兒子當作一般小朋友看待，對他說話變得溫柔，用正面態度和多讚賞，嘗試從對方角度了解他，如不專注、愛拖延和遊魂，是ADHD小朋友難自控所致，並非故意做出來，這些家長們都要理解。

▲ Marcus最喜愛的是寵物小精靈。（被訪者提供）

懷疑自己也是同路人

Kathy不諱言，從兒子表現，有時赫然看到自己的影子。「他的不專注、甩漏和拖延，其實有點似我，雖然我無去檢測，但我懷疑自己是ADD（注意力缺失症）。」

找到對的方法學習，Marcus成績一直中上，到高小時，欠交功課情況增加、功課錯漏也多，Kathy細問之下，原來兒子感到專注愈來愈困難，與醫生商討後，決定服用ADHD藥物。服藥後，專注力是有所提升，但副作用是晚上難入寐、食慾減退。今年暑假開始嘗試不用藥，維持至今。

▲ Marcus在五年級榮獲「操行獎」。（被訪者提供）

小孩子無時停、周圍郁十分普遍，Kathy指分辨是否ADHD有迹可尋。「ADHD小朋友特別欠缺耐性，如排隊等車，我兒子會不斷問尚有多久，回答了他，不夠30秒又會再問，因為對時間無概念。在商場也會『騰來騰去』，在安全環境和我視綫範圍下，我會容許他這樣做。」

偏食問題傷腦筋

Kathy不斷學習和請教同路人，增進ADHD知識，兒子的進展也理想，但她也有煩惱，最大難題是飲食習慣。Marcus人愈大，對一些少吃的食物都不肯吃，連嘗試都不會；以前會吃的，慢慢也抗拒，以致攝取食物種類愈來愈狹窄，令Kathy大感頭痛。

▲ Marcus與媽媽在學校合照。（被訪者提供）

「有次兒子在晚飯時說，不要總是煮這些餸菜好嗎？其實是他偏食，怕他不吃，才來來去去煮這些菜式。原來他沒有意識到自己的問題，當我說出原因後，他默不作聲。」

不要以為ADHD只是一面倒負面，這些孩子有其強項，如Marcus小小年紀已口材了得、表達能力高。Kathy目前是斜槓族（Slasher），工作包括司儀、配音、說故事人，她會帶同兒子一起前往，成為小助手，有時需要教小朋友做手工、玩遊戲，Marcus解說也頭頭是道，他長大後希望成為YouTuber。

▲ Kathy是一位繪本演說導師。（被訪者提供）

父母心態正面是關鍵

因着兒子的特質，令Kathy性格改變，她說自己變得有耐性，眼界也變得正面。「兒子未進步時，確是辛苦的，但陪伴着他邁步，目睹他的躍進很開心。既然他是遺傳自我，我有責任去扶持他，一路前行。」隨兒子年紀愈長，一如其他年青人，偶爾也會情緒大爆發，Kathy讓他釋放發洩後，不發一言給他一個擁抱，再慢慢和他分析，絕對勝過互相不滿，兩敗俱傷。

▲ Kathy與Marcus母子感情融洽，Marcus感謝媽媽一直的鼓勵，聽到她心花怒放。（周美好攝）

Kathy語重心長說，當父母心態正面，對小朋友的態度也會全然不同，面對ADHD的拖延與不專注特質，正面是和小朋友協商，可給予多一點時間；負面是謾罵，說「教極唔聽、甚麼都不做」等指責，設身處地你想想，子女會聽哪一個？

「我相信每一個ADHD爸爸媽媽都愛錫子女，但可能苦無有用的方法，只要有一個合適方法，就幫到子女，也幫到自己。」

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