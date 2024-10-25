  • 28°C
香港時間：20241025日 (五) 13:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

ADHD｜前幼稚園老師家有ADHD兒　「神隊友」媽媽：要用對方法

醫健人物

撰文： 周美好

發布時間： 41 分鐘前

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

Kathy與Marcus母子感情融洽，Marcus感謝媽媽一直的鼓勵，聽到她心花怒放。（周美好攝）

有家庭成員患上ADHD（專注力失調及過度活躍症），會為父母帶來不少挑戰。Kathy的兒子確診ADHD，這個媽媽幾年間與兒子一同增值了解相關知識，用合適方法應對，在兒子成長路上幫上大忙，是「神隊友」媽媽。

Kathy與Marcus體驗農夫的工作，學習耕種。（被訪者提供）

兒子Marcus今年讀小學六年級，媽媽Kathy回想，他在確診ADHD前，與一般小孩子無異。Kathy之前是幼稚園教師，更和兒子在同一所幼稚園，她上班，他上學。雖然Kathy無任教兒子的班別，從其他老師口中，也沒發覺兒子有ADHD徵狀。

點擊圖片放大
+6
+5

家人發現Marcus有疑似ADHD狀況，是他在小一時。「升上小學後，兒子要自理的東西較多，做功課、寫手冊、執書包、收拾和時間管理等，他總是爭少少。另外就是專注度，有時家人叫喊他幾次，都得不到回應。」除父母外，連其他親友也發現Marcus此情況。向家庭醫生求診，獲轉介信到政府醫院排期，等待一年多，終在小三確診ADHD。

不間斷汲取相關資訊

看到兒子的確診報告，她全然接受，主動向兒子就讀的小學反映，校方作出相對調適，如為專注力問題，把兒子調到前排座位，Kathy十分感激。

Marcus到台灣參與跆拳道交流賽，獲得競速項目冠軍。（被訪者提供）

她有教學經驗，但要針對性處理兒子ADHD的情況，仍需從頭學起。為改善專注力，Marcus參加了協康會「躍動同行先導計劃」，教導父母及小朋友如何提升做功課的專注。她也有留意香港成人專注力協會的綫上直播節目和講座，獲取相關資訊。

Kathy的幼稚園老師身份，她學以致用也幫了兒子不少忙。「我好感恩自己有20多年的教學經驗，從中學到的同理心，與兒子同行，讓照顧上事半功倍。」她的心得是，把兒子當作一般小朋友看待，對他說話變得溫柔，用正面態度和多讚賞，嘗試從對方角度了解他，如不專注、愛拖延和遊魂，是ADHD小朋友難自控所致，並非故意做出來，這些家長們都要理解。

Marcus最喜愛的是寵物小精靈。（被訪者提供）

懷疑自己也是同路人

Kathy不諱言，從兒子表現，有時赫然看到自己的影子。「他的不專注、甩漏和拖延，其實有點似我，雖然我無去檢測，但我懷疑自己是ADD（注意力缺失症）。」

找到對的方法學習，Marcus成績一直中上，到高小時，欠交功課情況增加、功課錯漏也多，Kathy細問之下，原來兒子感到專注愈來愈困難，與醫生商討後，決定服用ADHD藥物。服藥後，專注力是有所提升，但副作用是晚上難入寐、食慾減退。今年暑假開始嘗試不用藥，維持至今。

Marcus在五年級榮獲「操行獎」。（被訪者提供）

小孩子無時停、周圍郁十分普遍，Kathy指分辨是否ADHD有迹可尋。「ADHD小朋友特別欠缺耐性，如排隊等車，我兒子會不斷問尚有多久，回答了他，不夠30秒又會再問，因為對時間無概念。在商場也會『騰來騰去』，在安全環境和我視綫範圍下，我會容許他這樣做。」

偏食問題傷腦筋

Kathy不斷學習和請教同路人，增進ADHD知識，兒子的進展也理想，但她也有煩惱，最大難題是飲食習慣。Marcus人愈大，對一些少吃的食物都不肯吃，連嘗試都不會；以前會吃的，慢慢也抗拒，以致攝取食物種類愈來愈狹窄，令Kathy大感頭痛。

Marcus與媽媽在學校合照。（被訪者提供）

「有次兒子在晚飯時說，不要總是煮這些餸菜好嗎？其實是他偏食，怕他不吃，才來來去去煮這些菜式。原來他沒有意識到自己的問題，當我說出原因後，他默不作聲。」

不要以為ADHD只是一面倒負面，這些孩子有其強項，如Marcus小小年紀已口材了得、表達能力高。Kathy目前是斜槓族（Slasher），工作包括司儀、配音、說故事人，她會帶同兒子一起前往，成為小助手，有時需要教小朋友做手工、玩遊戲，Marcus解說也頭頭是道，他長大後希望成為YouTuber。

Kathy是一位繪本演說導師。（被訪者提供）

父母心態正面是關鍵

因着兒子的特質，令Kathy性格改變，她說自己變得有耐性，眼界也變得正面。「兒子未進步時，確是辛苦的，但陪伴着他邁步，目睹他的躍進很開心。既然他是遺傳自我，我有責任去扶持他，一路前行。」隨兒子年紀愈長，一如其他年青人，偶爾也會情緒大爆發，Kathy讓他釋放發洩後，不發一言給他一個擁抱，再慢慢和他分析，絕對勝過互相不滿，兩敗俱傷。

Kathy與Marcus母子感情融洽，Marcus感謝媽媽一直的鼓勵，聽到她心花怒放。（周美好攝）

Kathy語重心長說，當父母心態正面，對小朋友的態度也會全然不同，面對ADHD的拖延與不專注特質，正面是和小朋友協商，可給予多一點時間；負面是謾罵，說「教極唔聽、甚麼都不做」等指責，設身處地你想想，子女會聽哪一個？

「我相信每一個ADHD爸爸媽媽都愛錫子女，但可能苦無有用的方法，只要有一個合適方法，就幫到子女，也幫到自己。」

INFO
香港專注力失調及過度活躍症關注周2024開幕禮暨同樂日 公眾活動報名網站，及所有講座內容，可瀏覽網站

相關文章

非常醫生｜治療ADHD醫生發現自己竟是ADHD　曾輟學做工廠賣點心35歲考入醫學院
13:54 2023/12/01
非常醫生｜治療ADHD醫生發現自己竟是ADHD　曾輟學做工廠賣點心35歲考入醫學院
【ADHD】頻頻無記性確診專注力失調　司儀霍彩玲助成年患者度難關
21:07 2023/10/20
【ADHD】頻頻無記性確診專注力失調　司儀霍彩玲助成年患者度難關
【非常醫生】精神科醫生籲照顧者勿當自己是醫生　有3句說話會令病者雪上加霜
09:16 2022/11/07
【非常醫生】精神科醫生籲照顧者勿當自己是醫生　有3句說話會令病者雪上加霜

你可能感興趣

非常醫生｜治療ADHD醫生發現自己竟是ADHD　曾輟學做工廠賣點心35歲考入醫學院
13:54 2023/12/01
非常醫生｜治療ADHD醫生發現自己竟是ADHD　曾輟學做工廠賣點心35歲考入醫學院
【ADHD】頻頻無記性確診專注力失調　司儀霍彩玲助成年患者度難關
21:07 2023/10/20
【ADHD】頻頻無記性確診專注力失調　司儀霍彩玲助成年患者度難關
【非常醫生】精神科醫生籲照顧者勿當自己是醫生　有3句說話會令病者雪上加霜
09:16 2022/11/07
【非常醫生】精神科醫生籲照顧者勿當自己是醫生　有3句說話會令病者雪上加霜
正能量 家庭教育 兒童健康 SLASH 過度活躍症 ADHD

最高瀏覽

考政府工攻略｜三原因致公務員空缺率高企　明年基本法國安法測試安排有變
考政府工攻略｜三原因致公務員空缺率高企　明年基本法國安法測試安排有變
急症室最長等候時間（10月25日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月25日 時間12:05）
抑鬱症｜王嘉爾自爆患抑鬱症1原因致壓力爆煲　自測抑鬱9徵兆：中5項應求醫
抑鬱症｜王嘉爾自爆患抑鬱症1原因致壓力爆煲　自測抑鬱9徵兆：中5項應求醫
女神暴瘦︱曾與郭富城傳緋聞迷倒千億富豪　55歲袁潔瑩近照曝光 雙頰凹陷瘦脫相
女神暴瘦︱曾與郭富城傳緋聞迷倒千億富豪　55歲袁潔瑩近照曝光 雙頰凹陷瘦脫相
行山意外｜夜爬秦嶺冰晶頂遇天氣突變　24歲情侶雙雙失溫遇難
行山意外｜夜爬秦嶺冰晶頂遇天氣突變　24歲情侶雙雙失溫遇難