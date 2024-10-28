罕見病｜16歲少女被踢中頭嚴重腦震蕩　記憶停留受傷當日：每2小時重置

【罕見病／失憶／腦震蕩】記憶停止於事發當日…美國伊利諾州一名16歲少女參加學校舞會，於遊戲期間遭少年踢中頭部，導致出現嚴重腦震蕩及創傷性腦損傷（TBI），之後記憶便每2小時歸零一次，每日醒來都以為自己身處受傷當日。

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罕見病｜慘遭踢頭腦部受傷 少女記憶停留事發當日

據外媒《UNILAD》報道，Riley Horner在5年前於學校參加舞會，玩「人群衝浪」遊戲時慘被人踢到頭部後，出現暈眩不適緊急送院，初時醫生認為只是一般腦震盪，只簡單治療後便建議她回家休息。

惟Riley離院幾小時後，整個人狀況立即急轉直下，癲癇發作逾30到45次，翌日醒來更發現她已忘記昨日所有事，仍以為自己處於事發當日早上，正在準備晚上的舞會。之後幾日，她的記憶便開始每2小時便會歸零，重新回到事發當日。

罕見病｜手機留過千條筆記幫助生活

Riley接受媒體訪問時坦言，事發後她只能於手機上留下大量筆記，幫助自己每次「失憶」後了解意外發生後的所有事情：

我手機上有很多筆記，早上醒來時，筆記已經有上千條了。

事後Riley多次求醫，經過多個診斷評估後，證實她當時出現嚴重腦震盪，且患有創傷性腦損傷（TBI），導致她專注力、排序優先順序和存儲訊息能力受到損害。腦震盪專家Cognitive FX了解Riley情況後，開始制定一系列計劃協助她提高記憶力，治療一周內Riley開始產生新記憶，但仍無法回憶起患病後6個月的所有事。

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罕見病｜家人仍未放棄治療 母盼：幫助女兒重獲新生

Riley今年將會成為一名高級護理專業學生，並到當地一家醫院實習，惟目前仍需要服用癲癇藥物，病情可能無法完治癒，但家人卻未曾放棄希望，一直在尋找新的治療方法，Riley媽媽坦言，雖然求醫成本高昂，但假如可幫助女兒重獲新生，那麼「每一分錢都是值得的」。

罕見病｜頭部5大受傷後果

頭部內充滿各種重要器官，受傷後果可導致腦部受損、腦震盪等情況，醫院管理局於「醫院管理局健康指南」中提及5大頭部受傷後果：

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頭皮損傷、積血或出血

頭顱骨折

顱內出血： 瘀血積聚可致腦壓上升及引致死亡。

瘀血積聚可致腦壓上升及引致死亡。 腦部受損： 外力經傳送攻擊腦部，引致腦部組織受損，嚴重腦損傷可引致腦部機能故障及死亡。

外力經傳送攻擊腦部，引致腦部組織受損，嚴重腦損傷可引致腦部機能故障及死亡。 腦震盪：腦神經系統出現短暫失靈，例如短暫的不省人事或失憶。

罕見病｜治療腦創傷3大步驟

本港神經科外科專科醫生黃秉康曾指，當外來壓力撞擊頭部，會出現名為「加減速」的現象，意思是腦內組織被這種力量拉扯碰撞，情況就如一磚放在盒中的豆腐被大力搖晃，最終被弄至破爛一樣，撞傷頭部的患者會出現髗內積血，嚴重時會昏迷及失去知覺。

黃秉康醫生指，部分患者撞傷頭部後會出現短暫清醒，他們不會即時出現上述提到的病徵，但休息一會後，卻會突然陷入昏迷狀態，這是因為撞傷頭部後雖會形成積血，但因腦內壓力未算太高，患者仍能保持清晰，但兩至三小時後，腦壓升至嚴重水平，就會使人持續頭痛、記憶模糊及作嘔作悶等，待病發時才求診就會錯過黃金治療時間。他直言，延誤治療或加劇腦細胞受損程度，併發羊癇症、記憶力衰退或失去自我照顧能力等問題，最壞情況是昏迷成坊間所指的「植物人」。

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若然不幸撞傷腦部，黃秉康醫生表示患者必須明白到治療過程漫長，手術、藥物及復康治療是不可或缺。黃醫生指出，手術主要處理創傷後的併發症，例如清除瘀血及減低腦內壓力；藥物則可預防併發羊癇症，紓緩頭痛作嘔等病徵，近年則有些藥物可以協助受損腦細胞的復原，為它們提供養份例如必須的蛋白質改善修復能力。而最後一步就是復康治療，透過物理及職業治療，有助患者改善活動能力，重返生活崗位，最終達致自主自理。

資料來源：UNILAD、醫院管理局

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