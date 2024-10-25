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DSE｜學校推薦直接錄取計劃增至涵蓋八大299個課程　內地港人子弟校首列明符申請資格

社會

發布時間： 22 分鐘前

最後更新： 7 分鐘前

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「學校推薦直接錄取計劃」（SNDAS）即日（25日）起接受報名。（資料圖片）

供本地中學文憑試（DSE）獲薦考生參加的「學校推薦直接錄取計劃」（SNDAS）即日起接受報名。教育局今日（25日）公布，8間資助大學共有接近300個課程參加計劃，比上屆激增逾3成。

直接錄取計劃自2022/23學年起推行，至今踏入第4屆，讓具備特殊或多元才華的學生，通過面試者可破格地在文憑試放榜前獲八大錄取。今屆計劃提名期由今日（25日）起至12月4日，開放予將應考2025年中學文憑試，並於同年9月升讀學士學位課程的本地中六生報名參加。

有意參加計劃的學生須獲其就讀中學推薦，每間中學最多推薦2人，每人可報讀1個參與計劃的大學課程，所有獲薦學生均可獲大學安排面試，成功申請的學生將於2025年文憑試成績公布前獲發「直接錄取」通知。

過往3屆均只限於透過大學聯合招生辦法（JUPAS）報讀大學，並修讀本地中學課程並應考應屆文憑試的本地學生參加。教育局在計劃網頁首度列明，今年亦涵蓋由考評局公布的中學文憑考試「與考學校」名單中的內地港人子弟學校，相關學校的文憑試畢業生如符合計劃報名資格，亦合資格獲薦。

教育局網站已上載課程名單及各個課程收生要求。參加計劃的課程數目逐年增加，教育局今日公布課程名單，今屆八大共有299個指定課程參與計劃，較上屆227個課程，再按年增加72個，增幅為31.7%。

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