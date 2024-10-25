改善脂肪肝｜女子減肥不節食僅靠1運動3個月激減15磅　脂肪肝腎結石竟全消失

▲ 女子減肥不節食，僅靠1運動3個月激減15磅，脂肪肝腎結石竟全消失。

【脂肪肝／腎結石／減肥／超慢跑／跑步】靠運動可以擺脫脂肪肝腎結石？内地一名女子為了減肥，3個月内僅做1種運動，結果成功減了7公斤（約15磅），甚至連脂肪肝和腎結石都全部消失。

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減肥大作戰｜靠1運動脂肪肝腎結石全消失

一名女網民在小紅書上分享減肥經歷，她表示由於體重不斷上升，今年6月時便前往醫院做檢查，結果被診斷出患有脂肪肝及腎結石。為改善健康，她開始堅持每天早上進行原地超慢跑。

3個月後，她再到醫院進行檢查，結果顯示她的肝膽、胰臟、脾臟、雙腎都未見明顯異常，此前確診的脂肪肝和腎結石更全部消失。而她亦在沒刻意節食的情形下，體重從71.5公斤（約157磅）下降至64.5公斤（約142磅），連睡眠質素、便秘、婦科炎症等情況都得到改善。

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她建議，超慢跑最初可從單次5分鐘開始跑，每天跑步次數無上限，兩天後再看身體反應來做增減。當身體完全適應後，若要減脂每次可做超慢跑30分鐘；若要降血糖則每次做15分鐘，最高上限可提高到單次1小時，但以不超過1小時為限。

超慢跑｜超慢跑４大技巧

台灣體適能教練徐棟英在當地健康節目《健康晚點名》亦推薦超慢跑，指出超慢跑最佳燃脂心率的公式是220扣掉年齡，再乘以60%或70%，便是每一個人的最佳燃脂區間。

一個70歲人士的最佳燃脂區間（每分鐘運動心跳）： 下限：（220－70）ｘ0.6＝90 上限：（220－70）ｘ0.7＝105 換言之，一個70歲的人，運動時每分鐘心跳90到105下最容易燃燒脂肪。

徐棟英亦提醒超慢跑有４個原則：不痠、不痛、不硬、不喘。另外做運動可跟著音樂節拍，每分鐘大概180 bpm，跑步期間亦有4個技巧要注意，包括正確姿勢避免膝蓋或關節勞損：

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同場加映：8種營養素逆轉脂肪肝

台灣營養師余朱青指出，一般來說，只要肝臟細胞中脂肪含量高於5%，就算是脂肪肝。她推介以下8種營養素，可幫助改善脂肪肝問題，維持肝臟健康。

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同場加映：6大預防腎結石生活習慣

本港泌尿外科專科黃國田醫生曾受訪指，腎結石的形成是起源自腎臟。當腎臟排尿期間，一些礦物質會積聚在腎臟內部形成一些小沙粒，經時間結集後就會變成腎結石。當腎結石脫落時，患者有時可沿輸尿管不自覺地排出，但萬一結石體質較大無法排出時，患者恐會因此出現劇痛，嚴重者可致腎衰竭，更有致命風險。

一般而言，20多歲後體內形成結石的機會增加，男性患者比例較女性高。在戶外或廚房等酷熱環境下工作的人，排汗較多，若沒有補充足夠水分，亦增加結石形成的機會；長期少活動，如果常坐在辦公室，或卧床的長期病患者，晶體亦較易在體內積聚形成結石。

要預防結石形成，黃醫生指出日常必須從改善生活及飲食習慣做起，包括養成以下6大習慣：

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1. 每日攝取足夠水分

除了腎病或心臟病患者外，應確保自己每日喝夠兩公升清水，維持足夠尿量，幫助預防腎結石。

2. 忌攝取過量維他命C或D

過量的維他命C或D恐令尿液中的草酸濃度過高，增加結石風險。

3. 減少攝取鹽分

鹽分中的鈉質如攝取過高，會導致腎臟減少尿量，增加結石機會。

4. 適量攝取鈣質

鈣質可與腸道中的草酸結合成不被吸收的草酸鈣，助防鈣質進入尿液而形成結石。

5. 減少進食含過量草酸的食物

含過量草酸的食物包括深綠色蔬菜、豆腐、生啤酒、汽水及濃茶等。此外，一些動物性蛋白質如肉類、高糖飲食如白糖、糖果及汽水等，都屬於高危食品及飲料。

6. 避免長期在高溫下工作

因流汗量過多會令尿量減少，增加患結石風險，避免過重亦可減少出汗，以防因而令尿液濃度過高。

資料來源：小紅書、台灣體適能教練徐棟英

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