家用公價2024｜港男自創家用計算法6大標準　兄弟姊妹逐個畀1情況有得減家用

▲ 港男創家用計算法6大標準，兄弟姊妹逐個畀，呢個情況有得減家用！

【家用公價2024】家用問題容易引起父母與子女間的不和，近日有港男於討論區分享家用計算公式，又列出6大標準，計算家用數目，帖文引來網民熱議，有人指家用一向無準則，「幾時有公價」。

家用公價2024｜港男訂6大家用新標準 兄弟姊妹逐個畀？

近日有港男於連登討論區以「我為『交家用』設立了一個新標準」為題發文，分享家用計算法，又列出人工、與父母同住、在家吃飯等6大新標準來計算。首先，家用的基本金額為人工的10%，隨後再於每一項加錢，包括雙親每人加5%；兄弟姊妹每一個加3%；每個祖輩級增$120；在家吃飯，午餐和晚餐各自加5%；公式上唯一可以減掉的就是租屋自住可活5%。而租金水電費等雜項也包含在6大標準內。

另外，樓主以每月人工$50000作為例子計算家用：

基本金額：$50000x10% = $5000

雙親每人加5%：$50000 x 5% = $2500

兄弟姊妹每人加3%：$50000 x 3% = $1500

祖輩級每人加$120（$0）

午餐＋晚餐：$50000 x 5% = $2500

租屋自住減5%（$0）

$5000 + $5000 + $1500 + $0 + $5000 + $0 = $16500

不過樓主在帖文中多次計錯數，將上述的公式計出$6150的錯誤答案，被人笑指「擺明曲線唔想俾家用」。

家用公價2024｜點擊圖片即睇「家用計算法6大標準」正確計法：

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家用公價2024｜網民指兄弟姊妹一欄不合理：點解要俾？

帖文引來大批網民熱議，認為6大標準中，兄弟姊妹一欄並不合理，點解有兄弟姊妹要加？佢哋都有份俾，唔係應該要減先啱咩？除非佢哋未出嚟做嘢」、「如果兄弟姊妹都有交家用都要加3%咪好賺？」、「點解要畀俾埋兄弟姊妹嗰份？」、「家用都要計兄弟姊妹，佢哋係咪會養你先」。

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家用公價2024｜

其根據永明金融於2019年一項家用調查指出，約67%受訪的退休父母及73%的在職子女認為，給予「家用」是「天經地義」，不少人也認為照顧父母是子女的責任。而子女給家用的中位數約6,000元，所以如果你給的家用多過6,000元已算多。

調查又指出，退休父母每月所需支出與每月退休收入約有3,000元的差距，子女給家用是退休父母的主要收入來源，佔總金額49%。另約有98%退休父母受訪稱有收過家用，約73%表示每月都有家用收。

人情公價2024｜人情公價按3點計算

除了家用數目外，港人對結婚人情也是議論紛紛，根據新婚生活易（ESDlife）在去年11月底公布最新人情公價（中位數），按場地或形式劃分金額：

場地 金額 高級酒店 $1,500 一般酒店、私人會所、特色婚宴場地 $1,000 酒樓、午間婚宴、西餐廳、酒會 $800 簽紙註冊 $500 只派餅卡 $300

人情公價2024｜考慮與新人關係及出席人數

而除了按場地/婚宴形式進行劃分，賓客也可能要考慮其他元素，例如自己與新人的關係、出席人數等問題，以下列出3大考慮點：

1. 出席人數

攜帶兒童出席，要留意婚宴人數是以座位去計算。如果會佔一個座位，就當一個人計算；手抱嬰兒不佔座位，加上吃自家食物，就不用多計一份人情。

星級大妗姐羅勤芳（芳姐）曾受訪時表示，攜眷出席或闔府統請的話，可參考有「好意頭」意思的金額，或合適地「打個靚折」，如1888、2288、2388等。因為廣東人最忌諱「4」及「7」字，而「8」字和「發」字同音，屬意頭好、吉利的數字。

2. 與準新人關係

普通賓客

如果是普通同事、朋友，人情金額上可以「意思意思」。如果自己毫無經驗，可先請教長輩，或與其他受邀同事及朋友預先商量，避免尷尬，按自己能力、心意及其他因素衡量金額。

知己好友／閨蜜／青梅竹馬／表兄弟姊妹

如果和新人關係超級密切，可額外再添上「祝福」。如果未能決定金額，可以與同樣出席、和新人關係相似的親人、朋輩商量，則更保險。

兄弟姊妹

如果在當日位居伴郎、伴娘，或兄弟姊妹等要職，就可以隨著對好友的心意而調整人情。例如本身打算予$1000，就可以增加2至3成，或調整至「好意頭」的金額。另外，可與其他兄弟姊妹商討，給予一樣或某個範圍內的人情，就不怕標奇立異。

不出席

俗語有云「人唔到禮到」。即使未能抽空出席，基於禮貌上都需要給予人情。一般而言可預先通知新人，方便他們預定人數及相關安排，再後補禮物或人情。而人情一般是減半至七成的價格。

3. 自身經濟狀況

其實人情中位數只是一個參考數字，出席婚禮是一件分享喜悅的幸福事。如果因為「人情」而令自己節衣縮食，相信不是新人樂見。因此，也可按自身經濟狀況，為準新人製作具意義及紀念價值的禮物，最重要是量力而為，送上祝福及心意。

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