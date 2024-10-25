海皇粥店丨10元放題被大彈後再出新招 海皇小編：加購餐牌大公開【內附詳情】
發布時間： 2 小時前
最後更新： 2 小時前
海皇粥店在日前推出放題，顧客在灣仔分店於指定的時間，付10元可以在45分鐘內任食白粥、豆漿同油器。可是此推廣一出引來大批負批，拍店方欠誠意，而海皇粥店社交平台小編亦努力逐一回覆網民以力挽狂瀾。
同時，某間日式餐廳亦迅速「抽水」，推出「$10壽司飯放題」，限時45分鐘，任食壽司飯、豉油、芥末（Wasabi），還無限暢飲綠茶，令不少網民大讚「靚抽」。
海皇粥店丨海皇粥店10蚊放題被彈冇誠意 官網小編逐一回應負評力挽狂瀾
海皇粥店丨推出「加購餐牌」
海皇粥店又推出新招，日前該集團在KKday推出折扣優惠套票，在今日（10月25日）在社交平台宣布推出「加購Menu」，寫道：
$10放題淨係食白粥油器豆漿都嫌太寡？海皇粥店加購餐牌大公開！
唔想係門口排隊就快啲上KKday買飛啦！🎫
等小編介紹下有咩經典美食可加購啦！🤫
💝加購Menu超抵推介：
🔥煎蘿蔔糕 (兩件) - 加$8
🔥熱奶茶/熱咖啡 - 加$8
🔥銀芽炒麵 - 加$10
🔥炸兩 - 加$12
小編見大家都係話驚排長龍，所以真心推介大家快啲去KKday買飛啊！🎊
記住要快手，因為剩餘嘅飛唔多啦！
至於是否真的很抵，見仁見智。
海皇粥店丨海皇粥店10蚊放題被彈冇誠意 官網小編逐一回應負評力挽狂瀾
放題著數｜日式連鎖餐廳「抽水」推$10放題 45分鐘任食壽司飯/豉油/Wasabi
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