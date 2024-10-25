居屋2024︱居九龍塘闊太最後限期趕交表抽居屋　原因竟是想女兒打消1念頭

▲ 居九龍塘闊太最後限期趕交表抽居屋，原因惹來網民熱烈討論。

【居屋2024/居屋】住屋問題困擾不少港人，很多富爸媽都會為子女出首期。日前居屋2024截止申請，一家居於九龍塘的闊太竟然趕去交表，原來為兩個女兒申請，但原因卻是想女兒可打消移民的念頭。

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本月23日晚上7時居屋2024截止申請，房委會表示累計收到逾10.3萬份申請，若果以涉及7,132伙新居屋計算，相當於超額認購約13.4倍。今期「居屋2024」包括啟德啟盈苑 、觀塘安柏苑、油塘高曦苑、屯門兆湖苑、東涌裕興苑5個新屋苑，總數提供7,132伙，價錢$143萬起，即綠表最平7萬首期已經可以上車！

▲ 當日不少市民趕去交表。(經濟日報資料圖片)

有一家五口居於九龍塘的闊太在死線前趕及交表，在場接受電台記者訪問，她表示:

我個女申請嘅，唔係我。一個讀緊大學，一個啱啱出嚟做嘢。因為後生女呢，好失望呀，成日驚冇樓住，我個女又話諗住移民，咁我咪諗住幫佢申請間居屋，困住佢，唔使佢諗住移民囉。吸引之處就係俾嘅首期少，同埋容易借貸，私人樓就太貴啦。希望佢香港安居樂業，唔想佢移民。

闊太目標是希望能選擇到與現時住所鄰近的項目。

網民chincongc在threads談及這個報道，對於闊太想用間居屋「困」住個女，網民都紛紛在她的帖文下留言，「佢要唔要女婿」、「夾硬買，然後綁架個女焗供」、「個阿媽講到好似自己送層樓比個女咁，最後咪又係個女自己供！如果阿女自己供樓，與其供香港樓，不如去外國供！」、「貧窮限制想像，阿太係高手？我父母就渣喇，都唔困下我」。

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居屋2024︱申請時間及重要日子：

開始接受申請2024年10月3日

截止接受申請2024年10月23日

攪珠2024年第4季

開始揀樓2025年第2季

居屋2024︱揀樓安排：

綠白表比例維持四六比

受清拆計劃影響住戶

「家有長者」及「家有初生」設有名額優先選樓 (合共2900個)

核心家庭及一般家庭選樓

一人申請 (700個名額)

居屋2024︱申請資格：

綠表(名額佔40%)：

白表(名額佔60%)：

居屋2024︱最新白表入息及資產限額:

類別入息(元)資產(元)

類別 入息(元) 資產(元) 一人申請者 30000 61.5萬 家庭申請者 60000 123萬

居屋2024︱單位價錢及價單：

屋苑 市價7折後的平均呎價 售價 啟盈苑 9,230元 143萬至467萬 高曦苑 7,610元 255萬至394萬 安柏苑 7,020元 177萬至373萬 兆湖苑 5,980元 156萬至324萬 裕興苑 6,240元 151萬至345萬

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