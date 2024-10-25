中風先兆丨42歲男起床「左手發麻」送院心肌梗塞併發中風　醫生警告：3大症狀速求醫

【心肌梗塞／中風症狀／中風先兆】心口痛切勿輕視！台灣一名42歲男子因早上醒來時發現左手麻痺，送院證實心肌梗塞併發中風。有醫生指，近年心肌梗塞有年輕化的趨勢，而且往往病發前有3大警號。

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台灣心臟血管科廖茂芳醫生早前於社交平台分享個案指，該名42歲男子其實早於病發前一周，已感覺胸悶和氣喘，但當時未有為意；直至病發當日早上起床，他突然感到左手發麻，而且麻痺感是由左胸延伸到肩膀和手臂，在家人要求下才到醫院求醫，證實是心肌梗塞併發中風，所幸治療後沒有大礙。

廖茂芳解釋，其實心肌梗塞並不一定會像電視劇中那樣劇烈發作，大眾身體一旦出現胸悶、胸痛或氣喘等3大症狀，就應提高警覺，而心肌梗塞亦可導致冠狀動脈阻塞，進而引發次發性血栓，這些血栓流至腦部，導致中風症狀。

廖茂芳指，吸煙者和有高血壓、高血脂、高血糖等三高問題的人更需注意。隨著心肌梗塞年輕化的趨勢，她呼籲年滿40歲的中壯年人應定期測量血壓，並定期進行健康檢查，追蹤血脂和膽固醇，以預防心肌梗塞和中風的發生。

心肌梗塞5大常見徵狀

本港心臟科專科醫生梁永雄受訪時曾表示，心肌梗塞主要是因冠狀動脈血管嚴重阻塞，引致心臟肌肉缺血，出現血栓，血塊塞著，不能供氧到心臟。部分患者會出現胸痛、氣喘等症狀，但亦有患者可以完全沒有任何徵狀：

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