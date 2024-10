好去處︱新加玻精品雪糕歌賦街設實體店 減糖雪糕三文治帶健康味蕾衝擊

▲ ICC的實體店為顧客提供外賣雪糕球、家庭裝雪糕及雪糕三文治,更備有豐富的堂食餐點。

新加坡人氣精品雪糕品牌The Ice Cream & Cookie Co.首間香港實體店日前在中環歌賦街盛大揭幕,以其標誌性的「Better For You」雪糕帶來味蕾衝擊!帶來經典雪糕三文治及家庭裝雪糕等選擇,更有植物性及非乳製選擇,滿足大眾的味蕾。

ICC自2012年起在新加坡的農夫市集攤位默默耕耘,秉承著對製作和享受美味雪糕三文治的熱情,目前ICC的產品已成當地人雪櫃中的必備美食。品牌旨在透過最美味的「Better For You」雪糕,為生活增添樂趣,讓顧客與其親朋好友一同無憂無慮地享受雪糕產品。因此,ICC將顧客的健康納入考量之中,使用最新鮮的高品質食材,減少添加糖份,創造出健康又美味的甜品,滿足您的口腹之欲。

The Ice Cream & Cookie Co. 的品牌源於一份為丈夫製作雪糕三文治的心意,並從此由家中的廚房一步步發展至新加坡的市集攤檔及期間限定店。The Ice Cream & Cookie Co. 共同創辦人 Natasha Chiam 表示:「很高興可以將我們引以為傲的雪糕創作帶來香港,成為我們第二個海外市場,而香港亦成為我們首次開設實體概念店的地方。印證著我們品牌發展的里程碑,讓我們距離成為亞洲首屈一指的『Better For You』雪糕品牌邁進重要的一步。香港消費者對食品的要求相當之高,但我相信憑藉ICC對品質、新鮮食材及創新口味的追求,必定能讓香港市民愛上我們的產品,每一口雪糕都是舌尖上的味覺派對。」

ICC在香港推出招牌雪糕三文治及家庭裝雪糕,融合獨特的亞洲風味和軟滑口感,自2012年推出以來,ICC招牌雪糕三文治一直深受顧客推崇,為品牌最暢銷的旗艦產品。每款雪糕均配上各款新鮮現烤軟曲奇,鬆軟香甜配上厚實的雪糕夾心,帶來多層次的口感享受。每份120ml的三文治均富含膳食纖維,並減少添加糖分,享受同樣的滋味同時撇除對健康的憂慮!

ICC的首間香港實體店近日在中環歌賦街盛大揭幕。實體店樓高兩層,坐落於香港核心的時尚購物及餐飲地帶,為顧客提供外賣雪糕球、家庭裝雪糕及雪糕三文治,更備有豐富的堂食餐點,由雪糕、飲品到各類型甜品等應有盡有,可在舒適的堂食座位區慢慢享用。實體店將引入多款創新口味,當中堂食菜單的兩款招牌甜點:斑蘭椰子法式焦糖燉蛋及椰香棗布丁更是不容錯過。椰香棗布丁是改良自共同創辦人Natasha母親的食譜,每一口都能夠感受到家的溫暖。ICC香港店以明亮的白色為主調,配上海軍藍和金色點綴,讓食客彷如在充滿浪漫氣氛的巴黎街頭一邊漫步,一邊陶醉在這份亞洲最甜蜜創新的滋味之中。

