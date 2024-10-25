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Studio A感謝祭2024｜多款Apple產品大減價　iPhone+Apple Watch組合最平至$3199

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熱門 施政報告2024 乳癌 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

電器店Studio A多款Apple產品大減價，iPhone+Apple Whatch組合最平低至$3199。

電器店Studio A旺角MOKO分店即日(25日)起至27日舉行「2024感謝祭」，多款Apple產品以優惠價格出售，iPhone+Apple Watch組合售價最平低至$3199，即睇活動及優惠詳情。

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Studio A感謝祭2024｜參與方式及購買詳情

分店會在開店前，早上10時30分時起安排派籌，上午11時開始分批進場，每60分鐘為一組，每組名額8個。留意指定陳列品並無保養，贈品預設指定顏色，不能更換；所有產品不設退換貨及退款。

日期：10月25日至27日

地址：Studio A MOKO分店 (旺角太子道西193號新世紀廣場4樓421舖)

派籌時間：上午10時30分

活動開始時間：上午11時

數量有限，售完即止。

優惠訊息來源：Studio A Facebook賬號主頁

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