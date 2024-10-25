Studio A感謝祭2024｜多款Apple產品大減價 iPhone+Apple Watch組合最平至$3199
社會
發布時間： 2 小時前
最後更新： 56 分鐘前
電器店Studio A旺角MOKO分店即日(25日)起至27日舉行「2024感謝祭」，多款Apple產品以優惠價格出售，iPhone+Apple Watch組合售價最平低至$3199，即睇活動及優惠詳情。
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Studio A感謝祭2024｜參與方式及購買詳情
分店會在開店前，早上10時30分時起安排派籌，上午11時開始分批進場，每60分鐘為一組，每組名額8個。留意指定陳列品並無保養，贈品預設指定顏色，不能更換；所有產品不設退換貨及退款。
日期：10月25日至27日
地址：Studio A MOKO分店 (旺角太子道西193號新世紀廣場4樓421舖)
派籌時間：上午10時30分
活動開始時間：上午11時
數量有限，售完即止。
優惠訊息來源：Studio A Facebook賬號主頁
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