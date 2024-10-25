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串謀詐騙｜廉署起訴百家淘客前獨立非執董等12人　涉詐騙6,600萬份購股權

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 44 分鐘前

最後更新： 41 分鐘前

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12人涉串謀詐騙百家淘客6,600萬份購股權，被廉署起訴。（資料圖片）

廉政公署今早（25日）落案起訴一名已除牌上市公司前獨立非執行董事及其11名同黨，涉就授出購股權串謀詐騙該上市公司。12名被告今午在東區裁判法院應訊。

曾頌愉，56歲，百家淘客股份有限公司（百家淘客）前獨立非執行董事；以及其11名同黨：陳偉龍，43歲；陳藹恩，32歲；陳偉思，48歲；陳思齊，54歲；周正濠，24歲；鍾成業，37歲；李雄佳，61歲；梁樂，23歲；貝里明，40歲；王景樂，32歲；及楊家羥，45歲，同被控一項串謀詐騙罪名，違反普通法；以及一項串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（即串謀「洗黑錢」）的交替罪名，違反《有組織及嚴重罪行條例》第25（1）條及《刑事罪行條例》第159A條。

案發於2022年4月至9月，曾頌愉當時是百家淘客獨立非執行董事。12名被告涉嫌串謀訛稱陳藹恩、陳偉思、陳思齊、周正濠、鍾成業、李雄佳、梁樂、貝里明、王景樂及楊家羥均為該公司或其附屬公司僱員，以使百家淘客向該10名被告授出6,600萬份購股權。

交替控罪指，各被告涉嫌串謀安排上述10名獲批百家淘客購股權的被告，處理藉該購股權作認購的6,600萬股百家淘客股份犯罪得益，涉款共逾435萬元。

廉署早前接獲貪污投訴，遂展開調查，並與證監會於今年1月採取聯合行動。證監會及港交所在廉署調查期間提供全面協助。

百家淘客於2018年1月在港交所創業板上市，主要從事製造及銷售網絡通訊產品，2022年10月21日易名為元宇宙雲基科技集團有限公司，其後於2023年12月4日被港交所除牌。

百家淘客自2017年起設立購股權計劃，透過批出該公司購股權，獎勵對該公司作出貢獻的僱員及其他合資格人士，並鼓勵他們為該公司及其股東的整體利益，努力提升該公司及其股份的價值。

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