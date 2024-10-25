高官外訪｜陳茂波紐約晤家族辦公室代表　訪Newlab邀來港設據點

▲ 陳茂波（右三）與數家家族辦公室的代表舉行早餐會。（政府新聞處圖片）

紐約時間10月24日，財政司司長在紐約進行最後一日訪問行程。今日（25日）晚上抵港。

陳茂波在紐約期間，曾與數家家族辦公室的代表舉行早餐會，介紹香港作為全球領先資產及財富管理樞紐的多項獨特優勢，以及在這領域的最新發展情況。 陳茂波歡迎他們利用香港高效多元的資本市場、蓬勃的家族辦公室服務網絡及生態圈，以及連通全球的商業網絡，作財富傳承及發展家族慈善事業，以及探索更多內地及亞洲地區投資機遇的據點。

▼ 點擊圖片放大

另外，陳茂波到訪科技加速器及創投平台Newlab，參訪了它們培育及協助加速的初創企業，並跟其負責人交流。

Newlab正考慮在海外擴展業務

Newlab聚焦孵化和培育深科技和氣候科技初創及加速其成長，透過引入公私營合作夥伴、促進投資對接，以及推動研發商業化等，加速初創企業的成長發展。該平台正考慮在海外擴展業務和設立更多據點。

陳茂波表示，行政長官剛發表的《施政報告》提出「創科加速器先導計劃」，吸引海內外具豐富經驗的專業初創企業服務機構在香港建立加速器基地，助力初創企業壯大。香港現時擁有逾4200家初創企業，初創生態圈活躍蓬勃，同時具備全鏈條的籌融資市場、專為便利特專科技公司融資的上市制度，加上與粵港澳大灣區城市在創科上持續深化合作，歡迎該平台來香港開設據點和開拓合作機遇。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】