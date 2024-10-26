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大閘蟹直供港｜港人有望毋須再捱貴蟹？　消息：兩地正積極磋商

政治

撰文： 傅流螢

發布時間： 6 小時前

最後更新： 2 小時前

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兩地正就內地大閘蟹直接供港進行磋商。

秋風起，蟹季到。近年從內地正常進口的大閘蟹有限；明明是內地蟹，卻要先飛去韓國再轉口入港。議員和業界一直爭取內地恢復簽發出口香港批文，消息指，當局與內地磋商工作有進展，料最快明年蟹季市民或可免捱貴蟹。

去年，立法會商界議員嚴剛曾就正常便捷進口大閘蟹事宜，去信立法會相關事務委員會，提出兩招希望便利大閘蟹來港，（1）兩地政府要積極協商，提前安排香港大閘蟹進口事宜，確保衞生證明書能夠及時簽發；（2）提升本港對二噁英等化學物質檢測能力。建議與內地合作，進行檢測互認，藉助內地的檢測力量，在符合香港標準的前提下，在內地完成相關檢測。

環境及生態局否認本港檢測能力不足

環境及生態局回應嚴剛建議時，則稱本港不存在檢測能力不足的問題，又稱現時養殖場首批進口的大閘蟹的化學測試合格後，同年往後批次的大閘蟹，一般不會再在進口層面做測檢。

局方表示，和食安中心與內地有關當局，就大閘蟹供港事宜，一直保持溝通，如有任何更新安排，會盡快知會業界。

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一年過去，當局至今未公布好消息，市民今年要繼續捱貴蟹，或在不知情下購買有食安風險的走私蟹，或繼續北上消費。一個月前，羅湖口岸已有商戶看中商機，在口岸地帶開檔，售賣「太湖大閘蟹」。

不過，有知情者表示，當局一直與內地積極協調中。今個蟹季或未能受惠，但最快明年蟹季就有希望「成功爭取」，相信供應量提升之後，市民可受益。

南京海關6月覆港媒 正斟酌具體細節

南京海關6月底回覆本港傳媒查詢時透露，內地海關總署和食環署，2年前已啟動恢復江蘇大閘蟹直供香港的會商，正斟酌具體細節，若達成一致，會立即恢復江蘇大閘蟹直通供港。

據了解，自2016年本港驗出三個內地大閘蟹二噁英超標後，內地幾乎沒有再簽發大閘蟹供港批文，故大閘蟹要經日、韓等地轉口來港。癥結在於兩地檢測二噁英標準不一，香港參考歐盟和台灣標準，且二噁英檢測程序相當繁複，大約要10日才可完成。

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