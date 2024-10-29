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紡織界藉「時裝周」突圍　BLACKPINK、谷愛凌助陣？

政治

撰文： 傅流螢

發布時間： 7 小時前

最後更新： 32 分鐘前

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據聞首屆時裝薈目標是邀得BLACKPINK成員助陣。（BLACKPINK Fb圖片）

本港處於經濟轉型期，港澳辦主任夏寶龍和特首李家超多次籲積極「識變、應變、求變」，紡織及製衣界已響應號召，更超前部署。下月舉行的首屆「香港時裝薈」，業界蓄勢待發，並已積極邀請巨星助陣。

首屆「香港時裝薈」下月20日舉行

今年施政報告表明要將全新旗艦「香港時裝設計周」發展成年度盛事，首屆「香港時裝薈」於11月20日至12月4日，在本港多地輪流上演。紡織及製衣界議員陳祖恒昨與傳媒茶敘時分享有何亮點，包括首度在香港舉行的「Vogue Loves HK Fashion Celebration Campaign」，屆時有國際人氣韓流巨星等名人來港參與。不過，陳祖恒拒透露有何明星助陣。

據悉谷愛凌將來港出席首屆時裝周活動。（谷愛凌微博圖片）

消息指，其中一位是中美混血兒、2022年代表中國在北京冬奧奪得兩金一銀的女滑雪運動員谷愛凌。至於韓流巨星，盛傳主辦方目標是爭取韓國女子天團BLACKPINK其中一位成員來港加持，不過能否成事仍待協調。

超前部署 明年聯合電商讓觀眾「即刻買」

今年的時裝周尚未上演，陳透露，業界已在積極探討，如何將這項恒常化的時裝周做大做強，並已在部署明年的時裝周可如何突圍。

紡織及製衣界議員陳祖恒身著Jackson Wong設計的西裝褸。

他說，其中一項構想就是打算另闢蹊徑，改變歐美時裝周「有得睇未有得買」的限制，希望明年可加強與消費及零售業合作，建立具規模的電商平台，讓海內外的時裝品牌透過電商平台，「見到靚就即刻買！」又計劃將活動時間推前，希望能藉着「雙十一」的購物氣氛，提升大家的消費意慾。

另一項則需政府協助，在場地上「拆牆鬆綁」，容許在中環大街、大型空置土地或具特色的古迹舉行時裝騷，以提升吸引力。

陳祖恒盼殺出屬於香港的特色之路

陳祖恒認為，舉辦時裝周，是踏出了重要的第一步，「最緊要是要做，舉辦後即檢討，明年再優化，不斷壯大及擴大影響力。」他又說，不希望香港照搬外國時裝周那一套，而是要發揮好香港中西文化薈萃的優勢，殺出屬於香港的特色之路。

為支持本地設計師，他昨日身著Amazing cut季軍Jackson Wong設計的西裝褸到場，他說，自己去揀衫時，已經即場訂製了一套，希望以實際行動支持本地設計師。

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