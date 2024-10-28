邪Mall｜Candy@COLLAR難忘父女爭執 姜皓文楊偉倫王家晴萬聖節打殭屍

▲ 姜皓文（黑哥），王家晴（Candy）以及楊偉倫（阿倫）今個萬聖節聯手《邪mall》死場「打殭屍」。(彭大偉攝)

萬聖節將至，不妨到戲院睇場戲感受到恐怖刺激氣氛。相隔多年，近日再有本土殭屍片《邪Mall》上畫，由新晉導演黎震龍執導，並由姜皓文（黑哥），COLLAR成員王家晴（Candy）以及楊偉倫（阿倫）進駐「死場打殭屍」。

「好耐都無呢種題材嘅電影」正是導演黎震龍開拍港產殭屍片回歸作《邪Mall》的主要原因，監製丁雲山是開發整部作品的幕後推手，黎震龍憶述︰「當時丁監製搵我，希望開拍一齣題材較『爽』的電影，我們就根據各自對港產片的喜好，經過一輪商議及篩選，最終就選擇以殭屍片作為今次電影的題材。」

▲ 《邪mall》以殭屍片作包裝，實質藉電影帶出珍惜舊事物和親情等信息。(彭大偉攝)

坊間不少影迷將《邪mall》跟經典港產喪屍片《生化壽屍》作比較，黎震龍就指《邪Mall》跟以往的港產喪屍片分別，在於戲中「殭屍」並非以「純喪屍」作設定，而是結合了中國傳統道家文化，並將動機形容為：「將喪屍同道教世界的殭屍撈埋一齊！」

黑哥透露接演戲中「森哥」一角，初時並未知悉作品屬殭屍片︰「當時我以為作品只是講述父女親情故事，但後來得知牽涉殭屍元素，就有更大期望而且更渴望接拍。」

黑哥直言入行以來首次接拍《邪Mall》這類型的片種，但「心水清」的觀眾，或會想起亞視出身的黑哥曾參演《殭屍道長》、《我和殭屍有個約會》等經典殭屍系列劇集，但黑哥並不認為《邪Mall》屬這類型。「戲中喪屍以及特技化粧的元素較多，跟以往拍過的殭屍系列劇集完全係兩回事！」

▲ Candy形容首次拍電影就跟黑哥和阿倫合作相當幸運，而且有被兩位「哥哥」照顧的感覺。(彭大偉攝)

Candy慶幸被照顧

Candy在戲中飾演黑哥的女兒「阿欣」，向來在粉絲眼中細膽的Candy連坐過山車都驚，但她直言雖然會感到恐懼，但她又會享受睇恐怖題材的電影作品，認為自己是「又要驚又要睇」的觀眾。

她又形容接演過程有如蝴蝶效應︰「當初收到試鏡成功消息時，我正拍攝另一部劇集，並剛好拍到打喪屍game的場口。」加上Candy對拍攝殭屍片的製作過程感到非常好奇，因此對收到演出邀請感到相當興奮。

今次亦是Candy首部電影作品，她認為首次拍電影就已經好幸運且有安全感︰「黑哥同阿倫就好似兩個哥哥在旁傍住，兩人都無架子，距離感好少且平易近人。」她又形容拍攝過程中，令她有被照顧的感覺，讓她可以安心去演每一場戲。

▲ 黑哥和Candy在戲中飾演兩父女，拍攝首場對手戲前，雙方都有傾計作準備。(電影劇照)

真道士加持

觀眾在《邪Mall》的預告片中可見到阿倫似是一位法力高強的道士，並帶領黑哥和Candy兩父女收拾商場內的喪屍，但阿倫則笑言畫面純屬表面︰「觀眾見到我黃袍加身，似乎有高強本領可以斬妖除魔，但其實我只是一個不學無術，隨遇而安的『半桶水』道士。」

他形容自己在戲中都只是跟兩父女共同搵方法解決事件。雖然阿倫在戲中只是「半桶水」道士，但都要有大量道教「三魂七魄」的術語旁身，他透露拍攝時劇組安排了一位真正的道士在場，向他提供做法事的道具，並教授戲中所需的咒語和專業動作。

當阿倫凌晨拍攝時接觸大量道教法事程序，加上師傅向他提醒「若拍攝途中感到不適，記得開聲！」，令他倍感驚恐，但亦笑言整個拍攝過程「最後無事」。

▲ 王家晴（Candy）首次涉足拍電影，在《邪mall》中夥拍黑哥演孝順女。(電影劇照)

難忘父女爭執場口

姜皓文在不同的訪問中都提到，拍攝《邪mall》令他感到最難忘是他在戲中跟Candy之間的父女情，黑哥就以開鏡首日跟Candy拍攝的一幕父女激烈爭吵場口為例︰「個女想步自己後塵，退學唔讀書，作為父親關心女兒心切下，忍痛同個女大鬧一場的心情，好觸動到我。」

當黑哥知悉開工首日就有場父女爭吵戲，就趁開拍前跟Candy「輕輕地」傾計，Candy直言原先以為跟大前輩黑哥合作感到緊張，加上開工首日就有爭吵場口，就更感擔憂和尷尬，但她認為經過跟黑哥的一輪傾談後，心情和感覺上好快「破冰」。

電影取景舊商場亦有一定難度，黑哥透露拍攝需遷就商場營業時間，所以全是夜班拍攝︰「商店每晚收舖後，商場就會熄冷氣，場內又舊又熱又無窗，拍到都唔知時間。」他又憶述其中一晚拍攝期間，有老鼠突然出沒，認真嚇人。

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望帶珍惜信息

《邪mall》以「死場」作為故事場景，源於黎震龍眼見現時香港各大商場的店舖都充斥着大集團且連鎖一式一樣的商店，相反有人情味的街坊小店和舊式商場則愈來愈少︰「以往這類舊商場曾經都好旺，但現時已甚少有商戶進駐。」

他既為此感到唏嘘，又希望藉着《邪mall》帶出香港仍有些老地方值得大眾去懷緬和關注。

黎震龍自言不是通曉大道理的人，但他希望透過作品帶出生而為人的應有態度，並藉着劇情和對白讓上一輩和下一代更理解對方，更欣賞對方的好處。黑哥拍畢《邪mall》後有感，不論是親情還是友情都需要付出，不能空口講白話︰「有時同家人朋友問候時，會約食飯，問大家幾時約見面，但往往都唔會真正實行到。」他強調人必需把握好時間，珍惜與珍重的人相處的時光。

▲ 黎震龍早於2006年已為《放逐》擔任場務，《邪mall》是他執導的第二部電影作品。(彭大偉攝)

由場務做起

黎震龍自2006年為電影《放逐》擔任場務由低做起，直至近年首執導筒拍畢電影版《尋秦記》和今次《邪mall》，對此他感到感恩︰「有投資方信任我，給予機會開拍這類主導性較大且題材較另類的電影。」

他認為籌備和拍攝的過程雖然慢長，但能夠遇到一班既出色又熟絡的台前幕後，他深感幸運。與黎震龍相識且合作多年的黑哥則直言對方幫助好大︰「我倆相識已久，他好清楚我作為一個演員的功能，將我在戲中角色需要調校的位置都處理得好。」黑哥更大讚黎震龍跟初相識時有不少「進化」，令他另眼相看且令他好放心地跟黎合作拍戲。

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