癌症殺手｜40歲男從不吸煙照X光驚見密集肺結節確診肺癌　醫生：「手指變異」1症狀快求醫

▲ 40歲男從不吸煙，照X光驚見密集肺結節確診肺癌，醫生：「手指變異」1症狀快求醫。

【肺癌／肺結節／手指】當身體出現異樣時，要小心可能是健康警號。台灣一名40歲男子不吸煙，但因氣喘了數個月前往求醫，結果竟揭發患上肺癌。有醫生指，手指變異1症狀要儘快求醫。

最新影片推介：

肺癌｜40歲男不吸煙竟揭患肺癌

台灣胸腔內科醫生蘇一峰近日在Facebook個人專頁發文分享案例，指一名40歲男子沒有吸煙的習慣，最近因喘了數月前往就醫，結果醫生發現他的十隻手指全部出現「杵狀指」。

於是醫生立即為他安排照X光，竟見到「成千上萬顆肺結節」，確診肺癌，更令醫生直言，「讓密集恐懼症的人頭皮發麻」。他又建議，若發現手指變「杵狀指」，最好找醫生檢查。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

肺癌｜肺癌是癌症「頭號殺手」

根據癌症基金會資料所示，肺癌為香港十大癌症的「頭號殺手」，致命率遠超於第二名大腸癌，當中男性發病率比較高。香港肺癌患者大多數是吸煙人士，而其他常見風險因素如人口老化、空氣污染和胸腔放射治療等，亦會增加肺癌的風險因素。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

杵狀指｜部分杵狀指屬家族遺傳

本港皮膚科專科醫生胡惠福曾接受訪問時曾表示，「杵狀指」是因甲床下軟組織增生而形成，原因未明，可能是刺激了血管生長的蛋白水平，令指尖的血流量增加及甲床下的軟組織肥大。他續指，「杵狀指」除了見於某些肺部疾病外，也可見於其他情況：

肺部疾病（如肺癌、肺膿腫、肺纖維化、支氣管擴張）

心臟病（如先天性心臟病、感染性心內膜炎等）

腸胃病及肝病（如炎症性腸病、肝硬化等）

甲狀腺疾病

另外，有部分杵狀指患者屬家族遺傳，不代表體內有任何隱疾。

杵狀指｜2招自我檢測「杵狀指」

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

資料來源：台灣胸腔內科醫生蘇一峰

——

相關報道：

【健康解碼】手指肥大藏致命危機 24歲男細菌侵腦險死 【附杵狀指檢測方法】

【健康解碼】女子不煙不酒突現杵狀指確診肺腺癌 醫生解構手部4大病徵

【癌症殺手】肺癌年殺4000人屬頭號癌症殺手 醫生教自我檢測肺癌「杵狀指」

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5