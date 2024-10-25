宣傳國安｜國安導師KPI：一年內向至少30人推廣　消息：網上活動不計

▲ 麥美娟( 中)今日說，期望每位地區導師，每年在地區向30名市民傳播維護國安意識。（麥美娟fb圖片）

據了解，港府下月展開「國家安全教育地區導師培訓計劃」。民政及青年事務局局長麥美娟鼓勵關愛隊隊員參與計劃，但稱沒訂立指標要多少成員參與。

有關計劃去年施政報告提出，當時設下的關鍵績效指標是：「社區國安教育課程」培訓不少於2600人，每名受訓人員向30人進一步推廣國安信息，預計有不少於78000人接受有關國安宣傳。

據聞，18區區議員、地區三會及關愛隊近日陸續收到「新任務」，要分批參加培訓，成為國安導師後，1年內要在所屬社區等，向最少30人宣傳國安信息。

推廣形式包括朗誦比賽 可組織參觀特區國安展覽廳

培訓計劃下月便會展開，課程歷時4小時，分上午班和下午班；連出席培訓課程的衣着都有要求，需穿商務便服，毋須打呔，又要求學員在培訓過程中積極發言及提問。

完成課程後，要在1年內向最少30人推廣，消息指，推廣形式包括組織或安排不少於1小時的實體教育、宣傳活動，例如國安知識，短片分享會、講座、展覽、演講、朗誦比賽，亦可包括組織及親身陪同其他成員參觀特區國安展覽廳等活動。但列明，網上活動不計算在內。

麥美娟：不是做完培訓就要辦講座

麥美娟今日出席活動後晤傳媒解釋，將會推出地區導師計劃，希望有一些培訓給關愛隊、區議員、地區委員會成員，讓其可以知道基本的知識，可以在社區內一起協助推廣維護國家安全的意識，鼓勵他們參與。她強調，

雖然名字叫「導師」，但不是說做完培訓後，就要去辦講座、講堂。其實目的是希望透過關愛隊成員、區議員或地區委員會委員，如果他有參與這個地區導師計劃，讓他們透過日常活動和服務，在社區宣揚國家安全的意識⋯⋯不是說要專門學會了去做一個導師，便取代了一些專業部門的服務或工作。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】