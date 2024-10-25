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呃錢丨「Baby face男」進激求偶口花花撩梁敏巧　黃先生親解釋自信原因

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 60 分鐘前

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黃先生在《呃錢》當場口花花撩「東張女神」梁敏巧。

【呃錢 / 梁敏巧 / 東張女神 / Baby face】TVB新綜藝節目《呃錢》早前首播，第1集由「東張女神」梁敏巧訪問通過婚姻中介公司結識異性，結果花費巨額購買相親套餐的黃先生己墮騙局的事件。

因為黃先生在《呃錢》表示自己對異性外貌要求高，更稱自言自己「Baby face，點會無市場？」，令大批網民取笑他過份自信。

呃錢｜男子陷圈套被讚靚仔秒上當　自覺絕對有市場：我有Baby Face

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呃錢丨撩東張女神梁敏巧

前晚（10月23日），TVB「東張+」加碼播出節目未曝光訪問片段，片中所見黃先生與梁敏巧在天橋做訪問，他指因工作關係沒時間搵找到中心女神。

然後表示自己對另一半外貌有要求，於是梁敏巧追問：「有咩要求呢其實？」黃先生即口花花撩梁敏巧：「嗯，好似主持咁靚囉」，說完後更嘴角露出笑意、眼神充滿深情地望住梁敏巧。

平時《東張西望》身經百戰的梁敏巧一時也不知如何反應，只好望向天笑糾正黃先生說：「唔可以咁樣講㗎，靚女就得㗎啦」。

接著，梁敏巧追問他當日被婚姻中介公司逼交錢的感受，黃先生竟用麥浚龍的《沒有人》歌詞形容：「到了這一刻我終於望通透，愛情真係冇嚟過」。然後露首次約會時，從天水圍收工坐的士到上環，排半小時買曲奇作翌日約會的見面禮，誰知只有半小時見面時間，更坦言如果再多付6萬元「連飯都開唔到」。

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呃錢丨個人頻道解釋事件

另外，本身是人YouTuber的黃先生在日前於個人頻道進一步解釋被呃事件指，事發期間在看完奧運籃球決賽後，自己在神志未清情況下被遊說往福田參加相親，並指自己要求不高，只想要個「肯結婚生仔」、年紀30出頭也可接受。但他分明是「外貌協會」成員，表示對外貌有要求，表示「10分入面有7分」。

黃先生憶述當時自己抵受不住婚介公司的疲勞轟炸，才花了21000元購買相親套餐，他亦已聘內地律師處理案件及追討該筆款項，但對方只願賠13000元人民幣。他表明不會同意和解，會追討到底，更呼籲其他受害者勇敢站出來舉報此類婚介公司。

對於《呃錢》播出後被網民嘲諷，黃先生大方表示「歡迎恥笑」，更解釋說當時因為被婚介公司職員猛讚靚仔及幽默「飄飄然」才中招，更感慨坦言現時對於任何人的讚賞都存戒心。

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