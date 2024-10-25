惠康優惠｜惠康全線88折限定一日 買滿指定金額即享優惠+美酒開倉低至4折

▲ 惠康全線88折限定一日，買滿指定金額即享優惠，另有美酒開倉低至4折。

【靚媽精明眼/惠康優惠】惠康超級市場突發推出優惠，於明天（26日）內，到全線惠康包括惠康、Market Place、3hreesixty門市或網店買任何產品滿指定金額，即可盡享88折優惠，更有多款享折上折！

惠康優惠｜惠康/Market Place/3hreesixty限定一日全線88折

凡於10月26日到全線惠康門市買滿$188，或於惠康網店買滿$988，即可享有88折優惠！此外，於惠康網店買滿$188並選擇「網購店取」服務，同樣可享88折優惠！優惠只限一天，萬勿錯過！

惠康更推出「購物攻略」，各款貨品組合任你配搭，教你如何以至抵價格入手心宜貨品，享盡最抵88折：

• 萬聖節派對組合——「哈囉『惠』萬聖折」限定價︰$429.9 （慳$277.8）

• 居家必備組合——「哈囉『惠』萬聖折」折實價︰$346 （慳$217.3）

• 至鮮係抵組合——「哈囉『惠』萬聖折」折實價︰$166.3 （慳$99.7）

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惠康優惠｜點擊圖片即睇萬聖節派對組合：

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惠康優惠｜點擊圖片即睇居家必備組合：

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惠康優惠｜美酒開倉低至4折

另外，由即日起至11月28日，指定分店更有美酒開倉，精選美酒低至4折。全線紅/白餐酒買6支，再享85折！於10月26日哈囉「惠」萬聖折當日買滿指定金額，再有88折！

點擊圖片即睇至鮮係抵組合及今期精選紅白酒推介

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惠康優惠｜加$49換購韓國香印青提

優惠驚喜豈止於此？想慳得更多，必睇今期激抵優惠！顧客凡於惠康超級市場購買任何產品滿$100，在10月25日至27日期間，可加$49換購韓國香印青提450克，而在10月28日至31日期間，用$45換購Big Foot 喜瑪拉雅山鹽糖蜂蜜青檸味 / 檸檬味（原盒12包裝），以及$$55換購2罐各款安記溏心鮑魚（標準價：$38/罐）

由10月25日至31日購買全線高露潔牙膏/牙刷/漱口水產品，第2件半價（高露潔清新/薄荷味牙膏單支裝及多支裝除外）；買滿$99送維達金裝衛生紙10卷裝1件；買滿$128送$30票尾現金券。齊來以最優惠價錢入手好物，滿載而歸！

注意，優惠不適用於任何儲值或增值服務或購買禮券等、嬰幼兒奶粉、電話儲值咭、膠袋收費、送貨費用。優惠亦不得與其他推廣優惠同時使用。

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