親子好去處｜中環生死教育展不忌諱談死亡　助學生面對生離死別踢走負能量

▲ 中環生死教育展不忌諱談死亡,助學生面對生離死別踢走負能量。

【學童情緒/生死教育/練習失去生死教育展覽】MWYO青年辦公室與香港生死學協會合作,於中環街市舉辦生死教育展不忌諱談死亡,透過工作坊和互動展區,助學生面對生活中的離別,讓青年學習珍惜生命中的每一刻!

特殊教育|SEN兒童忽然大吵大鬧怎麼辦? 特殊導師3招拆解情緒炸彈【附10條問題自測社交障礙】

最新影片︰

生死教育展|樹立正確生死觀與價值觀

死亡是傳統社會的禁忌,家庭與學校都會傾向避免談及生死,以為這樣是保護青少年,但事實未必如此。缺乏適當的生死教育,則可能引致一連串問題,如抑鬱、焦慮等,甚至會出現自殺或他殺等社會問題;當青少年對死亡一無所知時,或會形成遊戲人生的態度,甚至參與威脅生命的活動和做出反社會行為,例如藍鯨遊戲、吸食笑氣等。

此外,因失戀而自殺、校園暴力、傷害老師和同學等行為都與之相關,也有人會把黑社會問題歸咎於缺乏生死教育。不少研究均證明生死教育的好處,及早提供適當的生死教育可讓青少年進行反思,將感性和理性的經驗轉化成知識,並發展為個人的認知和見解。

教評專欄丨逾百本港教育工作者訪京交流 基灣(愛蝶灣)校長:認識祖國培育具中華文化修養學生

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

生死教育展|透過工作坊討論生與死

有見及此,MWYO青年辦公室(下稱:MWYO)與香港生死學協會合作進行研究,並於9月發表了《香港中學生看生死研究報告》。為了延續學校的對話效果並帶入社區,於10月24日至27日在中環街市舉辦《練習失去-生死教育展覽》。展覽透過工作坊、嘉賓分享會以及互動展區,讓公眾一同討論生與死。

MWYO青年辦公室營運總監容德敏女士表示,「失去,在我們成長過程中 無可避免。有研究指出生死教育能提升學生精神健康、加強正向思維。今次的展覽,我們希望透過不同的活動讓公眾明白,失去和死亡的話題並不是忌諱,大家可以公開地處理自己的哀傷。有時候講出來,更能夠紓緩傷痛、減少治癒時間。」

開明教育|名校生次次默書80幾分考尾幾 媽媽忍痛不催谷成就兒子碩士畢業

生死教育展|向舊物道別

《練習失去-生死教育展覽》設有5個主題區域,包括「Lost and Found物品展覽」、「四道人生」、「擁抱快樂的片段」、「Goodbye and I ‘ll be Fine」以及「研究結果發布」。其中,在「擁抱快樂的片段」展區設置了一個水池,參加者可以在花型紙張上寫下「曾經失去的重要人事物」,並在花瓣部分記錄與這些人事物相關的珍貴回憶。最後,將花瓣摺起後放入水池中,象徵著對過去告別。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

展覽期間亦會舉行工作坊及嘉賓分享會,以「失去」為主題,與公眾感受及釋放心靈的寄託向過去道別,提醒自己帶着力量向前看。展覽於2024年10月24日至10月27日在中環街市一樓舉行,參觀者可以到各個展區拍照,換取精美的紀念品。

練習失去-生死教育展覽

日期:10月24日至27日

地點:中環街市

入場費:全免

網站:MWYO 青年辦公室官網

校園動態︱梁潔華小學資助學生學樂器 樂團老師鼓勵:靠一種精神就可成為音樂家

生活教育|17歲少年暑期工做小販 擺檔10日竟賺1萬感賺錢容易拒再升學

升學疑慮|IB學生應選海外還是本地升學? 高等教育和職業輔導主任分享6大要點

下載HKET App,追蹤TOPick WhatsApp頻道,睇全方位資訊:

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】