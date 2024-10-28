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肥胖糖尿病︱Eli Lilly滿健樂獲批應用　全港首種GIP 及 GLP-1 受體促效劑　肥胖及二型糖尿病治療新希望

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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熱門 潭美 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

Eli Lilly滿健樂獲批應用　全港首種GIP 及 GLP-1 受體促效劑　肥胖及二型糖尿病治療新希望

美國禮來亞洲公司Eli Lilly宣布，本港衞生署批准應用其研發藥物「滿健樂」Mounjaro（tirzepatide）KwikPen注射筆，成為全港首種、目前唯一一種能透過同時激活GIP（葡萄糖依賴性促胰島素多肽glucose-dependent insulinotropic polypeptide）和GLP-1（胰高血糖素樣肽-1  glucagon-like peptide-1）激素受體，以治療肥胖和二型糖尿病的藥物。

最快72週減重48磅 預計年底於香港推出

「滿健樂」是全港首種也是目前唯一一種在香港獲批的GIP及GLP-1受體促效劑，每星期使用一次， 是一種可激活人體天然腸促胰島素激素（incretin hormones）GIP和GLP-1受體的單分子藥物。在配合飲食控制和運動的情況下，「滿健樂」可用作治療管理二型糖尿病不善的患者，以及用作肥胖或超重、且患有與體重相關疾病（如高血壓、血脂異常、二型糖尿病、阻塞性睡眠窒息症或心血管疾病）人士的慢性體重管理。患者接受「滿健樂」療程時，應同時降低從飲食中攝取熱量及增加體能活動。

是次批核決定是基於SURMOUNT和SURPASS第三期臨床試驗的結果。試驗結果顯示，在配合飲食控制和運動的情況下，使用「滿健樂」的患者體重能於72週後明顯下降，其中使用最高劑量（即15mg）的患者於72週後平均減重48磅。

另外，SURPASS第三期臨床試驗成效亦十分理想，參與者使用5mg「滿健樂」時 ，糖化血红蛋白A1C平均降低1.8%至2.1%；使用10mg和15mg 時，則平均降低1.7%至2.4%。美國國家研究所醫學總監暨SURPASS研究員Juan Pablo Frías, M.D. 指出，與SURPASS中的所有對照藥物相比，「滿健樂」在降低糖化血红蛋白方面的成效超卓及持續。

「滿健樂」可模仿兩種調節血糖水平和飽腹感的荷爾蒙，屬腸促胰素（incretins）類藥物，每週皮下注射一次，有六種劑量，建議起始劑量為2.5mg，每週一次，持續四週。與所有藥物一樣，使用「滿健樂」可能會引致副作用，最常見的副作用包括胃部不適、注射部位相關的副作用和出現低血糖；但有關反應一般會隨著時間消減。

「滿健樂」在香港獲批的六種不同劑量為2.5mg、5mg、7.5mg、10mg、12.5mg及15mg，須透過禮來KwikPen注射。這是禮來於2008年首次推出的多劑量預裝注射筆，協助全球各地的病人使用禮來所研發的糖尿病藥物。「滿健樂」預計最早於在2024年底於香港推出。

關於肥胖及糖尿病風險

肥胖及糖尿病為慢性疾病，可致包括心臟病、高血壓及中風等嚴重併發症，「肥胖及二型糖尿病這兩種慢性疾病正影響為數眾多的香港市民，為他們帶來出現與肥胖相關超過 200 種併發症等風險。」

根據衞生署《二零二零至二零二二年度人口健康調查》，本港15至84歲人士中有32.6%屬肥胖（即體重指標BMI為25kg/m2或以上），另有22%人超重（即體重指標BMI介乎23.0kg/m2至25.0kg/m2），亦有大約一成人患有二型糖尿病。

而「滿健樂」適用於肥胖或超重，且患有與體重相關疾病如高血壓、血脂異常、二型糖尿病、阻塞性睡眠窒息症或心血管疾病的成年人，以助患者減低並維持體重。美國禮來亞洲公司香港及澳門總經理水間優子表示：

創新治療方法「滿健樂」獲批准於本港應用令人鼓舞，禮來致力與香港市民攜手應對肥胖症及糖尿病帶來的挑戰。

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