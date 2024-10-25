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飲食攻略｜本港近3成人口患高血壓　研究揭每日飲咖啡高血壓風險可降近2成

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撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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內地南方醫科大學近日發表一項研究，指出每天飲用無糖咖啡可降低新發高血壓的風險。

【無糖咖啡／高血壓風險／咖啡功效／降血壓】根據衞生防護中心資料，全港近3成人口患有高血壓，而近日就有一項研究指出，咖啡作為廣受都市人歡迎的飲品，除了提神之外，原來還有降低新發高血壓風險的作用。

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內地南方醫科大學研究人員近日於《營養與飲食學會雜誌》（Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics）發表一項最新研究，指出飲用無糖咖啡與降低高血壓風險相關。

研究人員分析了UK Biobank數據庫中的98,765名參與者，其中女性佔63%，平均年齡為57歲，研究開始時都任何沒有高血壓病史。參與者被隨機分成不同組別，並根據他們飲用咖啡的習慣進行分類，包括無糖咖啡、加糖咖啡、加牛奶咖啡等；研究人員會監測他們的血壓變化，以及是否有新發高血壓的病例。

咖啡功效｜每天喝咖啡可降低高血壓風險近2成

該項研究追蹤時間中位數長達12.1年，一共記錄了7090宗新發高血壓病例。而根據研究結果，無論飲用的咖啡類型（即溶咖啡或研磨咖啡），以及是否加入牛奶，只要不加糖，都能達到減低高血壓風險的效果。研究人員發現，無糖咖啡的攝入量與新發高血壓之間存在U型關聯，而加糖咖啡與新發高血壓之間則沒有關聯。

研究人員發現，與不喝咖啡的人士相比，每天攝入0至1杯、1至2杯、2至3杯、3至4杯及4杯以上的參與者，其新發高血壓風險分別降低8%、18%、14%、14%及12%。此外，研究亦發現有炎症傾向的人士，飲用無糖咖啡降低高血壓風險的效果更加明顯。

更多相關報道：飲食攻略｜揀啱咖啡可降死亡率最高27%　專家推薦1種飲法強效降血糖血脂膽固醇

咖啡功效｜咖啡7大益處抗氧化減肥防癌

台灣家醫科醫生李思賢曾在其Facebook專頁發文，拆解咖啡對身體的好壞。他指出，不少人習慣每天喝咖啡提神，適量攝取咖啡的確能夠為身體帶來很多益處。據過往研究指出，咖啡含有綠原酸，建議每天喝1至3杯就能夠達到抗氧化功效，幫助維持DNA端粒細胞的長度，保護人體幹細胞，減緩細胞老化過程和速度之餘，亦可以保持強健和活力。李醫生指出，咖啡能夠為人體帶來7大好處如下：

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不過李醫生亦提醒，雖然咖啡聽起來對身體百利而無一害，但只限於適量攝取。若過量攝取咖啡因，長久來說可能會造成依賴，甚至有反效果：

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資料來源：《營養與飲食學會雜誌

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