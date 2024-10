飲食攻略｜本港近3成人口患高血壓　研究揭每日飲咖啡高血壓風險可降近2成

▲ 內地南方醫科大學近日發表一項研究,指出每天飲用無糖咖啡可降低新發高血壓的風險。

【無糖咖啡/高血壓風險/咖啡功效/降血壓】根據衞生防護中心資料,全港近3成人口患有高血壓,而近日就有一項研究指出,咖啡作為廣受都市人歡迎的飲品,除了提神之外,原來還有降低新發高血壓風險的作用。

內地南方醫科大學研究人員近日於《營養與飲食學會雜誌》(Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics)發表一項最新研究,指出飲用無糖咖啡與降低高血壓風險相關。

研究人員分析了UK Biobank數據庫中的98,765名參與者,其中女性佔63%,平均年齡為57歲,研究開始時都任何沒有高血壓病史。參與者被隨機分成不同組別,並根據他們飲用咖啡的習慣進行分類,包括無糖咖啡、加糖咖啡、加牛奶咖啡等;研究人員會監測他們的血壓變化,以及是否有新發高血壓的病例。

咖啡功效|每天喝咖啡可降低高血壓風險近2成

該項研究追蹤時間中位數長達12.1年,一共記錄了7090宗新發高血壓病例。而根據研究結果,無論飲用的咖啡類型(即溶咖啡或研磨咖啡),以及是否加入牛奶,只要不加糖,都能達到減低高血壓風險的效果。研究人員發現,無糖咖啡的攝入量與新發高血壓之間存在U型關聯,而加糖咖啡與新發高血壓之間則沒有關聯。

研究人員發現,與不喝咖啡的人士相比,每天攝入0至1杯、1至2杯、2至3杯、3至4杯及4杯以上的參與者,其新發高血壓風險分別降低8%、18%、14%、14%及12%。此外,研究亦發現有炎症傾向的人士,飲用無糖咖啡降低高血壓風險的效果更加明顯。

咖啡功效|咖啡7大益處抗氧化減肥防癌

台灣家醫科醫生李思賢曾在其Facebook專頁發文,拆解咖啡對身體的好壞。他指出,不少人習慣每天喝咖啡提神,適量攝取咖啡的確能夠為身體帶來很多益處。據過往研究指出,咖啡含有綠原酸,建議每天喝1至3杯就能夠達到抗氧化功效,幫助維持DNA端粒細胞的長度,保護人體幹細胞,減緩細胞老化過程和速度之餘,亦可以保持強健和活力。李醫生指出,咖啡能夠為人體帶來7大好處如下:

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

不過李醫生亦提醒,雖然咖啡聽起來對身體百利而無一害,但只限於適量攝取。若過量攝取咖啡因,長久來說可能會造成依賴,甚至有反效果:

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

資料來源:《營養與飲食學會雜誌》

