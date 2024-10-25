  • 27°C
香港時間：20241025日 (五) 19:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

資助醫療丨港安醫院慈善基金推資助醫療計劃　蓋括3大範疇逾3000名基層市民受惠

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 31 分鐘前

最後更新： 29 分鐘前

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

香港港安醫院—司徒拔道及港安醫院慈善基金—司徒拔道撥款逾100萬港元推行基層醫療資助計畫，並針對3大範疇。

【港安醫院/資助醫療/基層醫療】公營醫療輪候時間長，港安醫院慈善基金便撥款逾100萬港元，針對心臟檢查、都市痛症及兒童精神健康三大範疇，推出資助醫療計劃，提供750個診症名額，估計逾3千名基層市民受惠。

最新影片:

Sick問識答
Sick問識答｜矯齒做漏一步前功盡廢 牙醫拆解箍牙黃金期+6大迷思

「關愛老中青誇世代基層醫療」計劃，是為有需要的兒童、成人及長者提供醫療協助，而且主要有三大範疇，包括心臟檢查、都市痛症及兒童精神健康。

在心臟檢查方面，有見心電圖檢測對部分市民可能構成經濟壓力，計劃透過「長命200歲 心電圖檢測」活動，為有需要的長者資助心電圖的檢測，期望能更有效找出患有心房顫動的患者。

在都市痛症方面，都市痛症紓緩計劃資助，對象為19-64歲有需要進行物理治療的人士，針對較易因勞動而受傷的部位多在肩、頸、四 肢、腰椎等關節進行紓緩，以免痛症成無聲殺手，拖累患者生活質素。

在兒童精神健康方面，計劃會資助3至14歲懷疑有特殊教育需要的基層學童，及早接受全方位評估和度身訂造的綜合治療方案，以免他們因輪候公營醫療期間錯過黃金治療期。

點擊圖片放大
+3
+2

計劃名額750個

香港港安醫院—司徒拔道及港安醫院慈善基金—司徒拔道表示，是次計劃的預算逾100萬港元，計劃提供750個診症名額，預計一年內的受惠人次達3,000人次以上，並涵蓋不同年齡階層，而申請資格則因應不同計劃內容而有所不同，敬請市民細閱計劃的相關資訊。計劃將由關愛隊到基層家庭進行招募有需要人士，成功申請的人士，將會有專人聯絡跟進情況。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

健康問題 公立醫院 痛症 香港 物理治療

最高瀏覽

急症室最長等候時間（10月25日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月25日 時間16:05）
收生漏洞｜罕有13名非日校DSE考生奪高分　吳寶城：自修生報考程序把關要做好
收生漏洞｜罕有13名非日校DSE考生奪高分　吳寶城：自修生報考程序把關要做好
打風潭美│天文台料一號風球至少維持至明早6時　視乎風力變化或明日日間改掛三號
打風潭美│天文台料一號風球至少維持至明早6時　視乎風力變化或明日日間改掛三號