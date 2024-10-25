資助醫療丨港安醫院慈善基金推資助醫療計劃　3大範疇料受惠人次超過3000

▲ 香港港安醫院—司徒拔道及港安醫院慈善基金—司徒拔道撥款逾100萬港元推行基層醫療資助計畫，並針對3大範疇。

【港安醫院/資助醫療/基層醫療】公營醫療輪候時間長，港安醫院慈善基金便撥款逾100萬港元，針對心臟檢查、都市痛症及兒童精神健康三大範疇，推出資助醫療計劃，提供750個診症名額，預計受惠人次超過3000，並涵蓋不同年齡階層。

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「關愛老中青跨世代基層醫療」計劃，是為有需要的兒童、成人及長者提供醫療協助，而且主要有三大範疇，包括心臟檢查、都市痛症及兒童精神健康。

在心臟檢查方面，有見心電圖檢測對部分市民可能構成經濟壓力，計劃透過「長命200歲 心電圖檢測」活動，為有需要的長者資助心電圖的檢測，期望能更有效找出患有心房顫動的患者。

在都市痛症方面，都市痛症紓緩計劃資助，對象為19-64歲有需要進行物理治療的人士，針對較易因勞動而受傷的部位多在肩、頸、四 肢、腰椎等關節進行紓緩，以免痛症成無聲殺手，拖累患者生活質素。

在兒童精神健康方面，計劃會資助3至14歲懷疑有特殊教育需要的基層學童，及早接受全方位評估和度身訂造的綜合治療方案，以免他們因輪候公營醫療期間錯過黃金治療期。

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計劃名額750個

香港港安醫院—司徒拔道及港安醫院慈善基金—司徒拔道表示，是次計劃的預算逾100萬港元，計劃提供750個診症名額，預計一年內的受惠人次達3,000人次以上，並涵蓋不同年齡階層，而申請資格則因應不同計劃內容而有所不同，敬請市民細閱計劃的相關資訊。計劃將由關愛隊到基層家庭進行招募有需要人士，成功申請的人士，將會有專人聯絡跟進情況。

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