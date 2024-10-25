小學功課｜「29個男+52個女大約幾多人？」　小二數學題考起醫生爸爸網上求救

▲ 小二數學題「29個男+52個女大約幾多人？」考起醫生爸爸。

小二的數學題究竟有幾難？連身為醫生的爸爸都不懂得回答？台灣一名醫生爸爸將讀小學二年級的女兒的數學考卷題目放在Facebook，指自己都被考起，而女兒更因而產生叛逆的思維，令他不知如何應對，他更表示「急，在線等！」

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小學功課｜網上求教數學難題

台灣兒童感染科醫生顏俊宇，日前在社交平台分享小二女兒的數學考卷，他向大家求救︰「大家教教我小二數學，請問『大約』是想問『四捨五入』嗎？」更直呼這條數學文字遊戲太難了︰「急，在線等！」。

該條數學題目是︰

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小學功課｜醫生爸爸被女兒反問語塞

顏俊宇表示，自己感到疑惑的是題目所謂的「大約」，是計出來後再四捨五入嗎？他說，女兒算出正確答案，旁邊還有直式計算卻被指答「錯」，他覺得應該起碼要有一半分數才比較合理，於是他也嘆道︰「得這數學文字遊戲也太難了吧？」

女兒還反問他，難道去超巿買東西，83元的東西大約80元，只付80元嗎？令他無法解答。他認為題目若改為這樣問︰「四捨五入後大約是多少」，估計不會引起誤會，更指出題目的人有問題︰「有個叛逆的想法，假如數量很大或不精確就可以算個大約，但你數字都那麼清楚了，幹嘛還要算大約？」

小學功課｜網民留言解答

對於醫生爸爸的建議，有網民解答︰「大約是指第一時間能迅速估的答案，所以不需要太準確，會用比較接近整數的方式估算。確實如果以台灣大部分人都有學過心算來說，這估算根本是脫褲子放屁，但其實日常是常用的。」

亦有網民提到，「31輛車接近30，所以估30，47個麵包接近50，所以估成50，用估完的數字再去做加減。」另一位杜承哲醫師網民留言，直接戳破對方錯題的要點，他指題目是想教「大約」的涵意，不是要考「加法」，所以計算正確數目都是錯，因為解題已解錯。

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