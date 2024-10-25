  • 27°C
香港時間：20241025日 (五) 19:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

小學功課｜「29個男+52個女大約幾多人？」　小二數學題考起醫生爸爸網上求救

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 31 分鐘前

最後更新： 29 分鐘前

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

小二數學題「29個男+52個女大約幾多人？」考起醫生爸爸。

小二的數學題究竟有幾難？連身為醫生的爸爸都不懂得回答？台灣一名醫生爸爸將讀小學二年級的女兒的數學考卷題目放在Facebook，指自己都被考起，而女兒更因而產生叛逆的思維，令他不知如何應對，他更表示「急，在線等！」

最新影片：

TOPick一分鐘
白鞋清潔｜實測3個平價洗白鞋方法　牙膏牙刷/酒精/擦膠邊招最有效？

小學功課｜網上求教數學難題

台灣兒童感染科醫生顏俊宇，日前在社交平台分享小二女兒的數學考卷，他向大家求救︰「大家教教我小二數學，請問『大約』是想問『四捨五入』嗎？」更直呼這條數學文字遊戲太難了︰「急，在線等！」。

該條數學題目是︰

點擊圖片放大
+7
+6

小學功課｜醫生爸爸被女兒反問語塞

顏俊宇表示，自己感到疑惑的是題目所謂的「大約」，是計出來後再四捨五入嗎？他說，女兒算出正確答案，旁邊還有直式計算卻被指答「錯」，他覺得應該起碼要有一半分數才比較合理，於是他也嘆道︰「得這數學文字遊戲也太難了吧？」

女兒還反問他，難道去超巿買東西，83元的東西大約80元，只付80元嗎？令他無法解答。他認為題目若改為這樣問︰「四捨五入後大約是多少」，估計不會引起誤會，更指出題目的人有問題︰「有個叛逆的想法，假如數量很大或不精確就可以算個大約，但你數字都那麼清楚了，幹嘛還要算大約？」

小學功課｜網民留言解答

對於醫生爸爸的建議，有網民解答︰「大約是指第一時間能迅速估的答案，所以不需要太準確，會用比較接近整數的方式估算。確實如果以台灣大部分人都有學過心算來說，這估算根本是脫褲子放屁，但其實日常是常用的。」

亦有網民提到，「31輛車接近30，所以估30，47個麵包接近50，所以估成50，用估完的數字再去做加減。」另一位杜承哲醫師網民留言，直接戳破對方錯題的要點，他指題目是想教「大約」的涵意，不是要考「加法」，所以計算正確數目都是錯，因為解題已解錯。

更多數學難題：

小學難題｜小一數學題「帶$60買$10水果應找多少」　答50被打交叉寫：認真審題

小學數學題｜上4樓要12分鐘到8樓要幾耐？　答「24分鐘」是錯揭題目有陷阱

小學功課｜數學題「1.2+6.8=8」是錯的？　老師解答令母親O嘴網民吐槽：吹毛求疵

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

見工面試︱網傳Apple面試題「123=4」畫1條線令算式成立　拆解兩種解答方法
14:07 2024/10/08
見工面試︱網傳Apple面試題「123=4」畫1條線令算式成立　拆解兩種解答方法
小學數學題｜上4樓要12分鐘到8樓要幾耐？　答「24分鐘」是錯揭題目有陷阱
19:35 2024/09/20
小學數學題｜上4樓要12分鐘到8樓要幾耐？　答「24分鐘」是錯揭題目有陷阱
小學功課｜造句「5歲的我會穿衣服」被打交叉　老師寫「正確答案」網民嘆：扼殺孩子創意
19:21 2024/10/21
小學功課｜造句「5歲的我會穿衣服」被打交叉　老師寫「正確答案」網民嘆：扼殺孩子創意

你可能感興趣

見工面試︱網傳Apple面試題「123=4」畫1條線令算式成立　拆解兩種解答方法
14:07 2024/10/08
見工面試︱網傳Apple面試題「123=4」畫1條線令算式成立　拆解兩種解答方法
小學數學題｜上4樓要12分鐘到8樓要幾耐？　答「24分鐘」是錯揭題目有陷阱
19:35 2024/09/20
小學數學題｜上4樓要12分鐘到8樓要幾耐？　答「24分鐘」是錯揭題目有陷阱
小學功課｜造句「5歲的我會穿衣服」被打交叉　老師寫「正確答案」網民嘆：扼殺孩子創意
19:21 2024/10/21
小學功課｜造句「5歲的我會穿衣服」被打交叉　老師寫「正確答案」網民嘆：扼殺孩子創意
小學 數學科 爸媽心聲

最高瀏覽

急症室最長等候時間（10月25日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月25日 時間16:05）
收生漏洞｜罕有13名非日校DSE考生奪高分　吳寶城：自修生報考程序把關要做好
收生漏洞｜罕有13名非日校DSE考生奪高分　吳寶城：自修生報考程序把關要做好
打風潭美│天文台料一號風球至少維持至明早6時　視乎風力變化或明日日間改掛三號
打風潭美│天文台料一號風球至少維持至明早6時　視乎風力變化或明日日間改掛三號