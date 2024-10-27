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新手爸媽｜為女兒報讀國際學校洪永城驚太自由？　曾鬧到大女爆喊唔睬爸爸幾日

新手爸媽

撰文： 李惠儀

發布時間： 3 小時前

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洪永城因咩事鬧到大女Amber爆喊呢 ?

【洪永城/梁諾妍/女兒SirFace】洪永城（Tony）與太太梁諾妍（Inez）婚後育有兩名小公主，並為大女Amber報讀國際學校，Inez希望囡囡能愉快學習，自由成長，但Tony卻不想給予小朋友太大的自由度，身為緊張爸爸的他更曾因安全問題而鬧喊Amber！

洪永城夫婦婚後恩愛如昔，而且十分有默契！（陳慧安攝）

Tony與Inez結婚3年多，大女Amber快將3歲，細女Beryl 7個月大，Tony自知是緊張大師，而且擁家中「話事權」，Inez笑稱是讓給老公話事，Tony扮嬲回應：「即你是假扮的，演戲讓我話事？」Inez即笑笑口否認，大耍花槍！他們又不約而同指兩個女比較黏媽咪，但最近黏多了爸爸，Tony表示：「突然間叫多了我的名字。」又模仿Amber用「BB話」說：「洪永城，洪永城，我不知道她想怎樣。」說時忍不住偷笑，愛女之情溢於言表。

星級新手爸媽｜洪永城曾因安全問題鬧到大女爆喊

常說女兒是爸爸的前世情人，Tony可會不捨得責罵女兒？他即一臉認真地說：「我真的會罵得很厲害！例如做了很錯的事。」

他指有一次Amber騎著玩具車，當時她身處一條很偏僻的小馬路，周圍都沒有車，但Tony依然認為很危險，所以對Amber說不能逗留在這裡，並想抱她走，豈料她不肯，死賴在原地，突然有一輛電單車不知道從哪裡轉出來，穿過了Amber與Tony中間位置，是很近距離接觸，場面很危險，Tony即抱Amber離開，並責罵Amber：「你千萬不可以，講得很清楚！」

那一次Tony足足教訓了Amber半小時，她也哭了半小時，Tony指這涉及安全問題，所以要嚴肅對待，身旁的Inez也認同老公：「他罵得很厲害。」Tony透露罵完愛女後，她有幾天不跟他說話和玩，直頭怕了爸爸，會大叫「No Daddy，No Daddy！」Inez指家中有一條小走廊，設置了小朋友的小閘門，那幾天Amber會推爸爸入去小閘門，拒絕爸爸陪同做任何事，Tony苦笑道：「希望我可以保持這麼嚴格。」

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星級新手爸媽｜大女讀國際學校 安排學業有分歧？　

在學業方面，兩位又會否同樣緊張呢？Inez坦言：「其實是否真的要讀名校，我們又不是這樣想的我覺得，但我們選擇了讓她讀國際學校，現在已上學，因為我自己是從外國回來，所以我參觀了學校一次後，我就覺得很適合，我覺得如果讓Amber在這個地方上學、讀書和玩，應該會很開心。」她又認為國際學校有個好處：「在她們升上小一或中一的時候，父母的壓力應該沒有這麼大。」

Tony指兩公婆在這方面意見相近，都是希望女兒可以自由成長、學很多不同的世界觀，但當中也存在不同的看法，Tony表示：「唯獨有少少不同地方，我有一個比較高少少的要求，我個人覺得，無論是學習，甚至是學歷上學分上，如果自由度太大的話，對小朋友不是太好。」他覺得如果求學不是求分數，小朋友未必有清晰目標，因此在分數和成績上他對女兒有一定要求，又認為小朋友不能在完全沒有壓力下成長，因為長大後出來社會都要面對壓力，所以要在輕鬆和壓力中取得平衡。

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星級新手爸媽｜洪永城太著緊迫女兒刷牙?

期間兩人你一言我一言，默契十足，但作為新手爸媽，在湊女方面，有沒有看對方不順眼的地方？Tony叫Inez直說，Inez隨即爆料：「我有時覺得他迫得女兒太緊。」Tony即反問有沒有例子？Inez七情上面說：「可能她（Amber）不刷牙，他就會捉住女兒說：『為什麼不刷牙？你告訴我為什麼不刷牙？你為什麼不刷牙？』」Inez肉緊地捉住老公手臂搖擺：「就是這樣子，不停問，『我不想我不想刷牙』，『你告訴我為什麼？』要追問她回答。」

星級新手爸媽｜夫妻互爆看對方不順眼

Tony解釋自己這樣做只是想舒緩女兒情緒，又指太太的肉緊演繹太誇張：「我只不過在她哭的時候問：為什麼不刷牙？你告訴我。」又表示會叫Amber冷靜一下再說，如果都搞不定，就讓女兒睡，他說：「睡了之後，夜晚我再用布幫她抹，我是盡量想有重點，想她明白，或者知道究竟發生什麼事？」這時候Inez也有幫口，指老公其實已改變了很多，不再那麼緊張。

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那麼Tony又最看不過太太什麼行為呢？他假裝想了一想，然後就爆Inez大頭蝦：「文件、單據、收據，要交的東西周圍放，這一張哪一張，這裡又一張。這裡伸延一個動作就是，學校會有很多電郵，她經常忘記回覆，每一次就『吓，為什麼過期的？』、『錯過了，吓？』、『今天是變裝日嗎？你不說？』，有時候有少少緊張，不過，夫妻就是要一起去補救，一起去填補各方面不足，我知道的，我從來不怪責的。」

Amber讀國際學校PN班（IG圖片）

星級新手爸媽｜梁諾妍只想女兒開心

最後，夫婦倆也有講到對兩個女兒的期盼，Tony希望女兒可以走到自己獨特的路 ：「這條路不一定是隨波逐流的，不是別人做什麼方向就要做，我想像全世界5年、10年、20年後用AI，但她很喜歡耕田，喜歡大自然生活，我很可以，我立場是她找到自己一個很有熱誠，而極致做到最好，改變一些東西，做到一些成績就已經OK。」

Inez則哈哈大笑說：「我是很簡單的，哈哈，『開心』兩個字，完。我只覺得開心就很足夠。」Tony為太太補充：「開心、幸福、正面。」繼而相視而笑。

場地：十八夢Meta Stages

洪永城梁諾妍專訪（上）

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