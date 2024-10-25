牛角｜食客只花$0.5食牛角放題　老闆黃傑龍估唔到有呢招：高手

▲ 食客只花$0.5食牛角放題，老闆黃傑龍估唔到有呢招：高手。

許多商戶為吸引客人都會設置會員積分，如果能善用會員優惠機制，在埋單時可以省下不少錢。

近日，牛角公司老闆黃傑龍（Simon）在其Fcebook發帖，指有食客分享在牛角Buffet食用完午餐埋單時，使用多種優惠方式抵扣餐費，最終僅花費0.5元，黃傑龍稱其將優惠用到極致，網民見此表示：「學到嘢」。

留港消費｜$11.4就吃到牛角buffet？ 獲黃傑龍大讚「高手」即看慳錢秘訣



▲ 食客與黃傑龍的對話。（取自黃傑龍Facebook賬號）

▲ 食客分享的牛角Buffet單據。（取自黃傑龍Facebook賬號）

▲ 牛角Buffet老闆黃傑龍。（經濟日報資料圖片）

▲ 牛角Buffet門市。（經濟日報資料圖片）

牛角食客｜午飯僅花費$0.5

據圖片可見，有食客向牛角老闆黃傑龍私訊分享單據，指其於牛角尖沙咀美麗華分店食午餐，點了5元的溫泉玉子，並以會員積分換領午市定食A餐，又疊加「食晒有賞」綠卡抵扣4元，再加上8折優惠減1元，總共減免5元，因需要計算服務費，該食客最後消費總額為0.5元。

食客稱「你好呀黃生，你哋真係好抵食」，黃傑龍則回覆道「勁」。隨後將單據及對話分享至Facebook，指「已經玩到$0.5，我諗都已經係極致啦，得啦得啦，大家唔使再表演畀我睇啦」。

牛角食客｜網民學慳錢到新方法

帖文發布後，有網民表示「學到嘢了」、「又好似幾好玩喎」、「成功挑戰者真叻」，還有人笑稱「想睇負數」、「我想睇食完現金回贈」，還有人向黃傑龍提出建議「快速清除會員積分的方法：稍後推出一個「先用分，後消費」的活動，實行「先洗未來分，早食早享受」」。

還有網民讃「食客好體貼，唔係午市繁忙時間咁玩，下午茶時間先黎幫襯，係好人」，黃傑龍回覆稱「我啲客好好㗎，一向都，大部份」。

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