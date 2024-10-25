串謀詐騙｜訛稱助提早取出強積金　11人涉詐騙1億4,500萬元被捕

▲ 警方瓦解詐騙強積金集團。（曾秋文攝）

黃大仙警方早前採取代號「孤燈」行動，打擊騙取強積金供款，在今年六月份時已拘捕25人，經深入調查後，再發現一個詐騙強積金供款的集團，在本月22至24日再拘捕11人，7男4女（24-43歲）。

黃大仙警區刑事總督察鄒振邦表示，經調查後，懷疑涉案犯罪集團已經處理約1.45億元的強積金供款，警方以「串謀詐騙」、「使用虛假文書」及「清洗黑錢」等罪拘捕各人。

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黃大仙警區重案組第二隊林英品督察表示，詐騙集團偽裝財務公司在尖沙咀甲級寫字樓租用單位，再隨機致電強積金供款人，游說他們可以提早取出強積金，強調不成功不收費及合乎法例，當有供款人到達辦公室查詢時，犯罪集團成員會要求供款人拍照，訛稱是手續的上需要，實質集團會以照片偽造成港澳居民住戶證，再向強積金受託人公司申請以永久離開香港為由提走強積金。

警方分別在尖沙咀一寫字樓及觀塘一個儲存倉庫檢獲約837份申請提取強積金文件、電腦、手提電話、現金及犯罪集團帳簿等證物。警方估計詐騙集團兩個月的犯罪得益已超過500萬元，亦會收取供款人成功取得強積金後百份之十至三十的費用，其中有人需繳付約7萬元。警方相信已瓦解該個詐騙強積金集團，被捕人士已全部獲準保釋後查。

強制性公積金計劃管理局高級經理（執行）曾麗珊表示，局方高度關注事件，積金局一向有抽查提取強積金的可疑個案，亦有向強積金受託公司作出提醒，要他們核實受托人的申請文件真偽。

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記者：曾秋文