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容祖兒自嘲年紀大　Joey：最怕冷氣直吹膝蓋臉部手臂

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

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熱門 施政報告2024 乳癌 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

容祖兒出席汽車品牌活動。

樂壇天后容祖兒（Joey）今日（10月25日）現身尖沙咀出席汽車品牌活動，獲贈全新混能7人車。

Joey亦識做表示:「好開心大會話送給我，很好呀，一年可以節省不少油錢。而我經常坐長途車，車廂的空間感很重要，剛才入到車箱體驗，我覺得超好，做完這個活動，我會返內地，如果立即就可以坐著新車去就最好，不用擔心有沒有電，因為它的速度，它的續航很長，由香港去到武漢都沒問題，好厲害 !」

港姐黃嘉雯（右）任是次活動司儀。

Joey自嘲年紀大

同時，Joey表示在保姆車上的時間比在家的時間更多，所以她覺得座位的舒適度是非常重要，還有那個空間要安全，有很高私隱度，知道這輛車還有按摩功能，冬暖夏涼，Joey覺得真的很棒。

Joey透露：「最厲害就是它的冷氣，因為我們到這個年紀，很怕冷氣直吹，膝蓋，臉部，手臂，皮膚都要保護，而它的冷氣很舒服，很平均地送出，好適合我。他們送這輛車給我，就好像給了我另外的一個家，加上我家亦越來越多小朋友，這輛車很適合有很多小朋友的家庭，作為家用車。」

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