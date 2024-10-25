恩愛夫妻｜陳茵媺大晒60萬Hermès　陳豪寵妻狂魔愛送包包氹老婆

▲ 靚太陳茵媺展示60萬Hermès手袋。

【陳茵媺/陳豪/Hermès】陳茵媺自下嫁陳豪後就專心相夫教子，前年她復出拍攝劇集《羅密歐與祝英台》，演出獲得不少正評，不過靚媽陳茵媺又重回湊仔生活，日前於社交網晒出最新的Hermès包包。

陳茵媺（Aimee）於IG分享夫婦合照甜蜜放閃，她不經意展示手挽的Hermès鱷魚皮Birkin 25手袋，此手袋炒價約值60萬元，連龔嘉欣也留言：「o pretty !!! And nice bag」

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恩愛夫妻｜寵妻狂人愛送包包

被封「愛妻號天花板」的陳豪喜愛送Hermès手袋予太太，2018年曾送一個限量版Constance給Aimee作為生日禮物，有指該手袋炒價最高至30萬。

近日陳豪的咖啡生意逆市下擴充，今年5月在中環街市開新店，全港共有6間店。有指陳豪年賺三千萬，未知是否因而「獎勵」太太，答謝對方照顧得家庭無微不至。

▲ 陳豪的咖啡生意逆市下擴充。（取自instagram）

恩愛夫妻｜同一系列買兩隻色

「入坑」多年的陳茵媺曾晒出不同款式的Hermès手袋，包括Birkin、Kelly、Picotin Lock等系列，Aimee更會同款手袋買幾隻色，譬如Hermès入門級Picotin手袋，她分別擁有焦糖色和桃紅色款，由於是特別版的關係，故價值約3萬多元。

另外，Garden Party系列Aimee就分別購入粉紅色及橙色，Kelly bag 系列則擁有紅色、黑色以及焦糖色，加上這個60萬限定版鱷魚皮Birkin ，估計珍藏總值超過300萬。

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