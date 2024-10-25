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男人最痛丨26歲男子新婚突被老婆拉去結紮　自爆「行刑」前後心路歷程：有點慌

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 12 分鐘前

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【結紮/夫婦/結婚生子】台灣一位新婚的26歲男網民近日在網上分享「結紮」經歷，表示因為老婆「開聲」就做了結紮手術，更分享整個過程前後的心路歷程，指剛開始「真的有點慌張」。

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一名男網民在Dcard發文表示，26歲的他與太太今年新婚，而且雙方婚前已有共識「不想要小孩」，認為「不生快樂一生」，只是拖著未有行動去做結紮。直至有天，他當護士的太太收工回家，突然問起他「你要不要去結紮啊？」，而且沒有讓當事人思考太久，太太便徑自打電話尋找醫生，而且當日便成功預約手術。

男網民指其實當時自己是完全沒心裡準備，但在太太面前仍故作鎮定，答應做結紮手術。

老實說我還沒進入狀況，想說結紮是這麼突然的決定嗎？那可是活生生被戳兩個洞，把輸精管剪掉，再塞回去的過程，而且我全程醒著。

當男網民與太太來到診所時，雖然太太亦一度問他是否想反悔，但他指自己最終亦沒有逃跑。而結紮的過程，男方則形容:

好像也沒很痛，感覺跟一般打針沒啥兩樣，就是蛋蛋會有點酸酸的感覺....完全沒發現他們已經在開刀了

男網民指手術不久便結束，之後醫生要他躺在手術床上再觀察短時間時，他才發現結紮手術沒什麼不舒服的感覺，而且好處多多:

其實結紮沒那麼可怕，事前我就知道這個道理，事後想想其實男生結紮的好處真的很多，也可以讓老婆安心
 

男性結紮30分鐘完成

泌尿科專科醫生鄭冠中表示結紮手術，泌尿科醫生現在常用無刀的方式進行，只需用一個尖銳的箝子，在陰囊開刀時把皮膚撑開，整個輸精管可夾出，手術後的創傷及痛楚大為減低，加快復元。過程僅30分鐘，休息一會已可如常活動，術後頭3天不要做粗重工作、劇烈運動，頭一星期也不要進行性行為。這是一個很有效的方法，比女性輸卵管結紮手術更有效和風險較低。」論及成功率，男士結紮達99.9%、男性避孕套使用得正確為97%。

惟結紮後精子再出現的機會約為二千分之一，而泌尿道仍會留有精子，男士們在手術後不能馬上停止避孕，至少維持避孕3個月，平均經過20次射精後，把泌尿道剩餘的精子都清除，才能達致完全無精子。為防萬一，醫生會為結紮的男士在手術3個月後再檢測兩次，並作精液化驗無精子殘留，方可毋須避孕。此避孕方法其他風險尚有手術後出血、傷口發炎等，但機會不大。

同場加映: 男士健康｜10大行為損害前列腺

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