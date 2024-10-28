寫滿愛愛滿瀉︱被指欺凌同學記小過　聽聽11歲男童的自白

大人們都說，童年無憂，童年無懼，但是。這一天，卻發生了一件，令我十分擔憂，害怕的事。我和另外幾位同學。被訓導主任召來訓斥，說我們欺凌同學！原來我班班長，向老師狀告說：我和班中幾個同學圍着打他，欺負他。訓導主任問我們發生什麼事。我們怎知道發生什麼事？！訓導主任問我們：爲什麼欺負同學？原告人班長說你們打他。我們打人？我們爲什麼會打人？尤其是打班長？

我們被問得一頭霧水。

訓導主任說：他說你們見到他，又拍打他的肩膀，又碰撞他的身體，這不是欺負是什麼？

天，冤枉啊！男孩子見面時，不是老愛你碰我一下，我拍你一下，表示親切嗎？我們男孩子，都是這樣的啊。少年漫畫或卡通之中，男孩子踫面，都是這樣拍來打去打招呼的啦，玩玩吧了。男孩子嘛。爲什麼說成我們打他呢？他平日也是一直這樣和大家打招呼的，爲什麼他今天不高興了，去告狀了？

訓導主任說：你們幾個人，結成一黨人，打他一個，這就是欺凌！在學校，欺凌絕對是嚴重的違規行爲，校方極爲重視的。

我們年紀雖小，但我們知道，學校十分厭惡欺凌的！

我們許多男孩子，一踫面，都是你拍一下我，我踫一下你啦……談得來得的幾個，會走在一起，我們覺得很親切，為什麼老師會說是欺凌？還是結黨呢？老師，你們也有趣味相投的朋友，也會埋堆吧？

訓導主任又問：你們襲擊他的下體，有沒有這回事？

從常識科中的性教育課開始，男孩子，包括班長在內，忽然流行一個遊戲，就是用手作持槍狀，假裝射向同學下體的生殖器官，從前面的，從後面的。我也曾經被班長插到下體，覺得痛楚，回家告訴婆婆，她已經告誡我不可以這樣玩，說這是很沒有禮貌且沒有教養的行為，當時我已經聽進耳朵中。奇怪的是，學生流行這些玩意，學校好像完全不知情。

訓導主任說：人家不喜歡，你們還這樣做，就會令人覺得被欺負。你們傷害了同學，後是將要降操行分，還要記過，當然，更要見家長。

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學校十分重視這次事件，班主任、訓導主任、校長都分別或個別向我們進行訓斥，厲色的對待。我和同學們覺得很害怕，我們都被勒令各自回去寫悔過書。

告狀班長說：我媽媽是學校老師！

我媽媽是學校老師！難道這不就是恐嚇？就是學校不肯相信我們是鬧着玩的原因？

悔過書未交上，訓導主任已經發出通告，通知家長我們將被記小過。學校沒人肯接受我們的申辯，老師都一面倒認為我們欺負人，又算不算欺凌？

到底是誰在欺凌誰？誰明白少年心？

小過要記下了，氣憤不滿麼？沒有，說到底，是玩的時候沒顧及別人受不了這種少年男孩拍踫見面儀式感。

這件事，爸爸媽媽公公婆婆都很耐心聽我陳述整件事的始末，不但沒有責備我，反而為我仔細分析少年行為與心理，而且都相信我不會蓄意欺負人；更語重深長提醒我：要謙虛，以禮待人，有同理心。

想到這裏，我笑了，我何其有幸，生於愛滿瀉的家庭。太感恩了！

要能感受到愛，還需要培養強大的心理素質和高水平的情緒智商。

最後，奇怪的是，告狀人班長，自告人那天之後，再沒有上學了……

欄名：寫滿愛愛滿瀉

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