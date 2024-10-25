醫療糾紛｜女生右眼切除囊腫術後驚揭左眼也被開刀　醫生拒認失誤：好心順便切除

【囊腫／眼部手術／醫療失誤】河南一名女童進行右眼囊腫切除手術後，被發現左眼也被醫生開刀。面對家屬質疑，院方解釋指手術期間，醫生發現女童左眼同樣有囊腫，於是「出於好心順便切除」，家屬聞言力數2大原因，質疑對方根本「開錯眼」。

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綜合內媒及《小莉幫忙》報道，該名女童周二（22日）前住河南新鄭市的公立人民醫院進行右眼囊腫切除手術，未料手術後，女童父親發現女兒雙眼被包紮，連忙向醫生了解情況。醫生解釋指，手術期間他們發現女童左眼同樣有囊腫，「出於好心」之下便順便切除。

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醫療糾紛｜家屬2大懷疑原因質疑「開錯眼」

女童家屬表示，院方術前從未對左眼進行檢查，手術期間亦未曾與他們進行任何溝通，因此對左眼的手術感到極為震驚。與此同時，家屬對於醫生做法亦感到十分不滿，加上事後回看手術監控錄像，發現醫生進行手術時動作被燈光遮擋，故無法看清具體細節，令家屬懷疑醫生根本「開錯眼」，因此對醫院作出投訴：

醫生說是手術中發現左眼也有囊腫，順便就做了，可沒人告知，從住院到現在，左眼沒有做過任何檢查，我們懷疑是大夫（醫生）做錯了。

院方事後回應指，醫生於手術時發現女童左眼同樣有囊腫，為了避免孩子今後可能的眼部健康問題，因此便對左眼也進行了手術。醫院強調，這次手術中，院方實確與家屬溝通不足、存在一定瑕疵，但強調出發點是為了孩子的健康、並無惡意。事件目前已交由轄區衛健委介入調查。

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醫療糾紛｜網民有乜講？

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醫療糾紛｜5大護眼營養素

眼眼是靈魂之窗，保護眼睛健康非常重要。台灣營養師高敏敏曾在其Facebook專頁中，指出電子產品所發出的藍光長遠而言對眼睛造成傷害，增加視力損傷、患上青光眼、黃斑部病變、白內障的機率。故此，她分享5大護眼營養素：

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資料來源：小莉幫忙

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