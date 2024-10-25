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我談的那場戀愛丨吳君如「三喜臨門」獲倫敦東亞電影節榮譽獎 　老友黃偉文專程現身撐場

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撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 54 分鐘前

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吳君如獲倫敦東亞電影節頒發榮譽獎（Honorary Award）。

影后吳君如再添國際殊榮！英國時間10月23日晚，第9屆倫敦東亞電影節開幕禮上，吳君如獲頒發榮譽獎 (Honorary Award)，表揚她對亞洲電影的傑出貢獻。

身穿高貴黑色晚裝的君如，親自上台接受由影展主席田惠晶頒發的獎項，並向現場觀眾發表了真摯的得獎感言。

君如感恩自己今年「三喜臨門」，此前剛於第44屆夏威夷國際電影節獲頒「焦點香港影人」大獎，並憑《我談的那場戀愛》入圍金馬影后，這次再度於海外影展獲得肯定，令她深感意義非凡。

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君如感恩自己今年「三喜臨門」。

君如堅持演戲到最後一刻

吳君如笑言自己今年的得獎之旅如同「終身成就獎」，並分享道：「中國人話齋就係雙喜臨門，到目前為止今年有三喜啦，就係夏威夷攞完，跟住金馬獎有提名啦，去埋依家倫敦咯，見到啲觀眾仲係以外國人為主嘅，而佢哋都好好欣賞我哋部戲啦。」

她更在致謝辭中強調，會繼續堅持演戲至最後一刻：「我話我會做到最後嗰日都會繼續演，同埋我成日覺得自己好彩就係女演員，35歲可能已經無得演，40歲可能更加無得演，但我而家演到呢個歲數仲有得演，所以係好好彩同埋好感恩。」

倫敦東亞電影節榮譽獎，得主均為對亞洲電影有傑出貢獻的電影人及演員，並非常設獎項，上任得主為2022年《魷魚遊戲》韓星李政宰，而在開幕禮上，曾出演《黑暗榮耀》的韓國女星林智妍亦有出席。

兩位港韓影星同場交流，成為當晚焦點，二人不時熱聊，氣氛融洽。此外，君如的老友黃偉文也專程盛裝現身，共同慶祝她這個重要時刻。

吳君如與韓國女星林智妍合照。

《我談的那場戀愛》入圍競賽單元

除君如榮獲影展大獎，《我談的那場戀愛》亦成功入圍倫敦東亞電影節的競賽單元，成為今次影展的一大亮點。君如將親臨放映會，並在映後與觀眾分享拍攝經歷，她對此充滿期待：「嚟緊呢個禮拜我部戲應該喺香港上映第七週，我就會喺倫敦謝票，到時我會睇下外國觀眾嘅反應，我諗都好正啊，好期待啊。」

既然身在英國，君如本應趁此行探望在當地留學的愛女Jillian，但竟未能如願，君如笑說：「我話我嚟攞獎啊，叫佢出嚟支持下我，佢話佢而家好忙好忙好忙啊，所以我都未見到佢啊，佢好多功課啊，都好嘅，我都好安樂嘅，佢咁勤力，哈哈！」

吳君如與老友黃偉文。

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