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校長專訪︱彩虹邨小子長大成校長緬懷人情味　40年後重返母校助搬遷：我手握使命

升學教育

撰文： 李盛芝

發布時間： 30 分鐘前

最後更新： 9 分鐘前

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相隔40年重回母校基華小學擔任校長，彩虹邨出身的林逸龍校長希望協助學校順利遷校，為下一代畫出新彩虹。

【彩虹邨重建/遷校/基華小學】中華基督教會基華小學校長林逸龍，80年代初在該校就讀小學，面對所在的彩虹邨即將清拆重建，他手握一份使命感，相隔40年重回母校，擔任校長，希望捉緊那道快將消失的彩虹，留住舊邨的溫度，帶領學校畫出一道新彩虹。

兜兜轉轉，林逸龍校長回到基華小學「就讀」，學習閱讀孩子的心。（陳慧安攝）

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秋意盎然，步入彩虹邨，看見小食店前吃着燒賣的小孩、籃球場上互相較量的少年、涼亭下棋的老人，屋邨每個角落，一人總有一個故事。記者走到基華小學，得到校長林逸龍帶着親切的笑容迎接。

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彩虹邨基華校長｜80年代成基華學生

林校長在彩虹邨長大，3歲多因爸爸病逝，跟隨媽媽、哥哥及兩名姐姐搬到彩虹邨居住，「當年搬來沒幾天就匆忙入幼稚園，校服、書包都來不及買，穿著便服，帶着哥哥的公事包當書包上學」。雖然大家都是幼稚園學生，但同學們對他一身的打扮，投下奇異目光，令他初嘗不是味兒的感覺。

1983年，他入讀與彩虹邨同期落成的基華小學，放學後通常三五成群，跑到現時著名「打卡」景點籃球場玩耍，

有一天，同學知道爸爸離世就取笑我，說出難聽的說話，當時的我，才意識到沒有爸爸是一件不光彩的事，

他的童年可說由苦澀中開始。

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彩虹邨基華校長｜回憶往事總是值得感恩

屋邨就是社會的縮影，風景與生活相輔相成，有60年歷史的彩虹邨，仍保留不少特色小店，金碧酒家、鑽石冰室、鴻濤水族館等，看到愛群快餐店的繁盛、旗昌辦館的熱鬧，細微之處總會找到有趣的地方，成為歷史的最佳見證。

林校長帶我們在屋邨走了一圈，娓娓道來兒時的回憶，「有一次病了，外婆不辭勞苦背着我回家，途中我更嘔吐，但她毫無怨言」。有外婆無微不至的照顧，林媽媽無後顧之憂，每天風雨不改，到對面的新蒲崗工廠上班，「媽媽對我們四兄姊弟的愛真是無盡」，憶起家人含辛茹苦的養育之恩，林校長不禁眼泛淚光。

上天給予困難，是對人的考驗，亦是對我們的祝福，

回首當天艱苦的生活點滴，林校長坦言，雖然童年不太快樂，但回憶種種往事，重新感受久違了的屋邨人情味，那些承載着昔日笑聲的日子，都是值得感恩。

匆匆40載過去，林校長如今重回母邨、母校貢獻社會。（陳慧安攝）

彩虹邨基華校長｜帶着使命感助母校搬遷

彩虹邨一個平平無奇的窗口，都記錄著歲月痕跡，但避不開清拆重建的命運。現時，邨內有兩所中學及基華小學，後者曾於2020年獲教育局校舍分配，擬耗資逾4億元，拆卸邨內聖公會靜山小學及日修小學前校舍，作為該校重置的新校舍，但至前年當局卻稱無計劃重建彩虹邨，最後未申請撥款。

林校長坦言，看待學生猶如自己的孩子，「見到他們就會感覺年輕」。（陳慧安攝）

本身在中華基督教會全完第二小學，只擔任了3年校長的林校長，正準備協助該校走上軌道，但機緣巧合下，基華小學前校長去年移居，他內心幾經掙扎，最終相隔40年，決定回母校幫忙，出任校長。

縱使身份轉變，但情永在。林校長多了一份使命感，

學校將隨著第一期彩虹邨2028年搬遷，將獲同區重置新校舍，預計數年後無縫遷校。

除了帶領母校遷離現址，他亦希望貢獻母邨、母校，向「學弟學妹」細說當年兒時往事，藉以鼓勵他們訂下人生目標，只要努力，凡事可成真。

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