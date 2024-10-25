美酒佳餚巡禮｜商戶指生意較預期理想　有賣和牛漢堡攤位晚上8時便沽清

▲ 美酒佳餚巡禮商戶指生意較預期理想。

香港旅遊發展局「美酒佳餚巡禮」已踏入第三天。由明天（26日）開始，「美酒佳餚巡禮」更早於中午12時起開始，直至晚上11時。

巡禮氣氛熱鬧商戶指生意較預期理想，有日本酒商指生意額按年增加近兩倍；首次參展的英國酒商亦稱，展期首兩天人流超出預期。

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美酒佳餚巡禮｜酒商滿意銷情及人流

日本酒參展商盧靜文表示，過去兩日平日，生意額比想像更好。她指，昨天星期四晚，生意竟比去年星期五晚更好，生意額增加近兩倍。主要因為有一班客人去年參加過活動，感覺非常好，今年再來支持。同時，不少新客今年都很捧場，兩晚都非常熱鬧。她更形容美酒佳餚巡禮已成為跟客人一年一會的好時機。

萬豪集團旗下的餐飲部總監Roger表示，過去兩天都分別有5位數的營業額，生意較預期理想，部分熱賣食品如和牛漢堡，約晚上8時便沽清，今日起會開始加貨，希望可以讓更多人品嚐到酒店級美食。

首次參與「美酒佳餚巡禮」的愛丁頓香港洋酒有限公司高級品牌經理張慧婷表示，本來預計首兩天的營業額一般，惟過去兩天發現人流超出預期，入夜後生意額上升，預計周末周日銷情會更理想。而最熱賣的雞尾酒款式，昨天便賣出最少500杯。

美酒佳餚巡禮｜週末鬼馬派對變裝贏「品味券」及神秘禮品

旅發局會於10月26（六）及27日（日），即萬聖節前的週末呈獻「週末鬼馬派對」，邀請大家於巡禮參加投入「哈囉威」狂熱。每日首300名以萬聖節主題造型入場暢玩的賓客，只要於詢問處登記，即有機會每人獲贈兩張「品味券」。

晚上6時後，現場更有打扮成嘩鬼的演藝人員在場內現身，邀請市民互動玩小遊戲。完成遊戲的賓客有機會再獲得兩張「品味券」或盲盒一個。盲盒共有7款，包括內藏造型可愛的熊貓杯緣子。

▲ 韓國17歲新生代創作歌手Gyubin（旅發局提供）

美酒佳餚巡禮｜主舞台精彩表演 「小 IU」登場獻技

獲「小 IU」稱號、來自韓國的17歲新生代創作歌手Gyubin將於周六晚上8時45分於主舞台亮相表演。

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