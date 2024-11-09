超市優惠｜惠康雙11人人派$1,000優惠券　大量貨品低至半價+$11/件

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超市優惠｜惠康雙11派$1,000優惠券 人人有份

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$1,000以網店電子優惠券形式派發，消費滿指定金額方可使用，每次交易只限使用1張。每個會員帳戶只限領取優惠券1次。受條款及細則約束。

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農町 貴州特級紅心特大蛋 10隻裝 $33/2盒，平均$16.5/盒

金香 茉莉香米王 8公斤 $75/包

武藏野 急凍中細鳥冬 5x200克 $25/包

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樂天 各款朱古力小熊餅 195克 $18/盒

可口可樂/玉泉/芬達/OOHA/雪碧 迷你罐 6X200毫升 $38/2盒，平均$19/盒

朝日 極泡罐啤酒 4x485毫升 $50/盒

唯潔雅 紫色4層衛生紙 12卷裝 $47/2條，平均$23.5/條

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