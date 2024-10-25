麥當勞優惠｜麥當勞推早餐系列減$3優惠　「麥麥慳」套票$25起買3款套餐

▲ 麥當勞推早餐系列減$3優惠，「麥麥慳」套票$25起買3款套餐。

【麥當勞優惠】麥當勞推出至抵早餐優惠，由10月28日起脆爆雞腿早餐及蕃茄濃湯扭扭粉系列套餐減$3，另外三款「麥麥慳」套票持續熱賣，只需$25起就能歎各款超值套餐或早晨套餐，其中3個餐只需$100起！

麥當勞優惠｜早餐系列減$3優惠

由10月28日（周一）起，麥當勞推出多款至抵早餐優惠，只要於麥當勞App選購脆爆雞腿系列套餐及蕃茄濃湯扭扭粉，即可享減$3優惠，以至抵價歎期間限定早餐！

▲ 3款「麥麥慳」套票只需$25起就能歎各款超值套餐或超值早晨套餐。（有關機構提供）

麥當勞優惠｜「麥麥慳」套票3個飽餐$100起

另外，「麥麥慳」套票帶來三款超值套餐套票優惠，包括飽你鍾意套票、雞會難得套票以及著數之晨套票，只需$25起就能歎盡各款經典美食！用戶購買套餐時只需先付$20訂金，4張套餐換購券便會於數分鐘內自動存入麥當勞App。套餐換購券可於2024年11月18日或以前使用。

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