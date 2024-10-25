微信支付優惠｜WeChat Pay HK掃碼拎著數　最高有機會獲$55百佳優惠券

▲ 微信支付（香港）掃碼拎著數，最高有機會獲$55百佳優惠券。

WeChat Pay HK與百佳超級市場合作推出用戶專享優惠，即日起至10月31日，用戶可至百佳、優品360º及FoodVille門市，掃描店內宣傳海報上的二維碼，領取55元的電子優惠券。

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▲ 微信香港用戶，可於店內掃描二維碼領取高達$55優惠券。（取自微信網頁） ▼ 點擊圖片放大 ▲ $2優惠券（消費滿$10減$2）。（取自微信網頁） ▲ $3優惠券（消費滿$30減$3）。（取自微信網頁） ▲ $5優惠券（消費滿$100減$5）。（取自微信網頁） ▲ $25優惠券（消費滿$300減$25）。（取自微信網頁） ▲ 百佳門市。（經濟日報資料圖片）

微信支付優惠｜掃碼領取優惠券

即日起至10月31日，微信（香港）用戶逢週五至週日可於百佳、優品360º及FoodVille門市，掃描活動宣傳海報上的二維碼領取電子優惠券，優惠券在領取後2日內有效，於各門市及PNS網店購物均可使用。

$2優惠券（消費滿$10減$2）

$3優惠券（消費滿$30減$3）

$5優惠券（消費滿$100減$5）

$25優惠券（消費滿$300減$25）

此外，WeChat Pay HK新人用戶可額外獲得2張$10迎新獎賞優惠券，單筆消費滿$20即可使用，符合條件時，系統將自動減扣，優惠券在領取後14日內有效。

微信支付優惠｜優惠詳情

活動日期：即日起至10月31日

領取方法：掃描百佳、優品360º及FoodVille門市二維碼

有效期限：門市優惠券於領取後2日內有效，新人禮遇於14日內有效

以上優惠券均需要用WeChat Pay支付，優惠數量有限，先導先得。

優惠細則詳情：WeChat Pay HK

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