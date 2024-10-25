  • 26°C
香港時間：20241026日 (六) 00:37
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

微信支付優惠｜WeChat Pay HK掃碼拎著數　最高有機會獲$55百佳優惠券

社會

發布時間： 47 分鐘前

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

微信支付（香港）掃碼拎著數，最高有機會獲$55百佳優惠券。

WeChat Pay HK與百佳超級市場合作推出用戶專享優惠，即日起至10月31日，用戶可至百佳、優品360º及FoodVille門市，掃描店內宣傳海報上的二維碼，領取55元的電子優惠券。

超市優惠｜惠康10.26全場88折　雙11人人派$1,000優惠券

  • 微信香港用戶，可於店內掃描二維碼領取高達$55優惠券。（取自微信網頁）
    • 點擊圖片放大
  • $2優惠券（消費滿$10減$2）。（取自微信網頁）
  • $3優惠券（消費滿$30減$3）。（取自微信網頁）
  • $5優惠券（消費滿$100減$5）。（取自微信網頁）
  • $25優惠券（消費滿$300減$25）。（取自微信網頁）
  • 百佳門市。（經濟日報資料圖片）

    • 微信支付優惠｜掃碼領取優惠券 

    即日起至10月31日，微信（香港）用戶逢週五至週日可於百佳、優品360º及FoodVille門市，掃描活動宣傳海報上的二維碼領取電子優惠券，優惠券在領取後2日內有效，於各門市及PNS網店購物均可使用。

    • $2優惠券（消費滿$10減$2）
    • $3優惠券（消費滿$30減$3）
    • $5優惠券（消費滿$100減$5）
    • $25優惠券（消費滿$300減$25）

    此外，WeChat Pay HK新人用戶可額外獲得2張$10迎新獎賞優惠券，單筆消費滿$20即可使用，符合條件時，系統將自動減扣，優惠券在領取後14日內有效。

    微信支付優惠｜優惠詳情

    活動日期：即日起至10月31日

    領取方法：掃描百佳、優品360º及FoodVille門市二維碼

    有效期限：門市優惠券於領取後2日內有效，新人禮遇於14日內有效

    以上優惠券均需要用WeChat Pay支付，優惠數量有限，先導先得。

    優惠細則詳情：WeChat Pay HK

    惠康優惠｜惠康全線88折限定一日 買滿指定金額即享優惠+美酒開倉低至4折

    萬聖節好去處｜百佳愉景新城推萬聖節3大活動　玩波波池換糖+免費畫蛋工作坊

    海皇粥店丨10元放題被大彈後再出新招　海皇小編：加購餐牌大公開【內附詳情】

    相關文章

    大家樂｜紅燒素翅二人餐限時回歸　配叉燒+兩款任選小菜$99
    14:05 2024/10/25
    大家樂｜紅燒素翅二人餐限時回歸　配叉燒+兩款任選小菜$99
    美酒佳餚巡禮｜商戶指生意較預期理想　有賣和牛漢堡攤位晚上8時便沽清
    18:09 2024/10/25
    美酒佳餚巡禮｜商戶指生意較預期理想　有賣和牛漢堡攤位晚上8時便沽清
    AIA嘉年華2024｜12月18日重返中環海濱　早鳥優惠享9折【內附優惠碼及購票詳情】
    12:41 2024/10/25
    AIA嘉年華2024｜12月18日重返中環海濱　早鳥優惠享9折【內附優惠碼及購票詳情】

    你可能感興趣

    大家樂｜紅燒素翅二人餐限時回歸　配叉燒+兩款任選小菜$99
    14:05 2024/10/25
    大家樂｜紅燒素翅二人餐限時回歸　配叉燒+兩款任選小菜$99
    美酒佳餚巡禮｜商戶指生意較預期理想　有賣和牛漢堡攤位晚上8時便沽清
    18:09 2024/10/25
    美酒佳餚巡禮｜商戶指生意較預期理想　有賣和牛漢堡攤位晚上8時便沽清
    AIA嘉年華2024｜12月18日重返中環海濱　早鳥優惠享9折【內附優惠碼及購票詳情】
    12:41 2024/10/25
    AIA嘉年華2024｜12月18日重返中環海濱　早鳥優惠享9折【內附優惠碼及購票詳情】
    百佳 微信支付 著數優惠 網絡熱話

    香港經濟日報 App

    免費即時新聞

    立即掃描

    搶先下載

    最高瀏覽

    急症室最長等候時間（10月26日 時間00:05）
    急症室最長等候時間（10月26日 時間00:05）
    打風潭美│天文台料一號風球至少維持至明早6時　視乎風力變化或明日日間改掛三號
    打風潭美│天文台料一號風球至少維持至明早6時　視乎風力變化或明日日間改掛三號
    健康警號丨選美出身曾傳婚變　太古汽車集團總裁夫人患急病輸2次血開刀
    健康警號丨選美出身曾傳婚變　太古汽車集團總裁夫人患急病輸2次血開刀
    交通事故｜鑽石山校巴撞倒女途人　女事主遭捲入車底
    交通事故｜鑽石山校巴撞倒女途人　女事主遭捲入車底