微信支付優惠｜WeChat Pay HK掃碼拎著數 最高有機會獲$55百佳優惠券
社會
發布時間： 47 分鐘前
WeChat Pay HK與百佳超級市場合作推出用戶專享優惠，即日起至10月31日，用戶可至百佳、優品360º及FoodVille門市，掃描店內宣傳海報上的二維碼，領取55元的電子優惠券。
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微信支付優惠｜掃碼領取優惠券
即日起至10月31日，微信（香港）用戶逢週五至週日可於百佳、優品360º及FoodVille門市，掃描活動宣傳海報上的二維碼領取電子優惠券，優惠券在領取後2日內有效，於各門市及PNS網店購物均可使用。
- $2優惠券（消費滿$10減$2）
- $3優惠券（消費滿$30減$3）
- $5優惠券（消費滿$100減$5）
- $25優惠券（消費滿$300減$25）
此外，WeChat Pay HK新人用戶可額外獲得2張$10迎新獎賞優惠券，單筆消費滿$20即可使用，符合條件時，系統將自動減扣，優惠券在領取後14日內有效。
微信支付優惠｜優惠詳情
活動日期：即日起至10月31日
領取方法：掃描百佳、優品360º及FoodVille門市二維碼
有效期限：門市優惠券於領取後2日內有效，新人禮遇於14日內有效
以上優惠券均需要用WeChat Pay支付，優惠數量有限，先導先得。
優惠細則詳情：WeChat Pay HK
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