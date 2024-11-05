TOPick好物試用｜送你dah毛孩禮品包 (含天然豆腐貓砂、貓草粒粒凍乾（雞配方）、鵪鶉蛋黃凍乾、原隻鵪鶉凍乾) (價值$256)(100份)
發布時間： 2 小時前
TOPick好物試用
dah毛孩禮品包
（含天然豆腐貓砂、貓草粒粒凍乾（雞配方）、鵪鶉蛋黃凍乾、原隻鵪鶉凍乾）
（價值$256）（100份）
dah - 只製作簡單好用的貓用品！dah專注製作純天然、環保、無添加的簡單好用的寵物用品公司。產品以簡約實用為主，著重品質和毛孩的舒適度。無論係貓砂、 凍乾零食、清潔及護理用品、餵食器具 ，都保證產品的耐用性和實用性，絕不添加任何有害物質。致力於為毛孩提供高品質、舒適、健康的生活用品，同時秉承環保理念，致力於保護環境。
天然、食品級原料 ，放心讓主子使用
- 有別於傳統黃豆製成的豆腐砂會持續發酵發臭，豌豆纖維殘留的蛋白質及脂肪極少，可大大降低細菌滋生速度，從原料本身達致抑菌防臭。
- 可直接鏟起凝固貓砂，倒進廁所（*注意一次不適宜倒入過量）
5秒內快速凝結，結實不散開，不黏底，輕鬆剷起
- 於打磨過程保留了豌豆纖維吸水和吸附的特性。
- 顆粒有很多的纖維細孔，遇液體後會迅速吸水膨漲。
99% 零粉塵
- 多重過篩工序，有效解決粉塵問題，保障人貓健康
條砂2mm直徑
- 貓貓踩感舒適不會隨肉球帶出砂盆
- 主要原料： 豌豆纖維，粟米澱粉，瓜爾豆膠
dah 凍乾系列以單一動物肉類、內臟、骨頭為製成。經過-40°C 鎖鮮製作過程，完整保留食材營養及鮮味，以最天然純淨的方式滿足寵物的真正營養需要。
- 成分天然，100% 鵪鶉｜貓狗適用
- 原隻鵪鶉含高蛋白質，脂肪比例比雞胸肉更少，含有維他命B、E、K及鐵質，被譽為「動物人蔘」
- 原隻鵪鶉讓貓貓回歸捕獵天性，享受自己從骨頭中咬下肉的快感，比起直接吃處理好的生鮮肉，更有趣味！
- 增強體質
- 提高免疫力
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- 參加資格：只限TOPick會員。
- 試用流程：TOPick揀選「TOPick好物試用專員」參與試用
- 提交試用報告：遞交最少1張親身拍攝、開封產品的試用照片及一段用家體驗心得（大約100中文字）， 並會刊登在TOPick好物試用專區
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遊戲只限TOPick會員參加，如非TOPick會員，請按【會員登記】；登入後再參加遊戲。
條款及細則：
截止日期：11月11日 （星期一）（23：59）
公佈得獎：11月12日 （星期二）
得獎名單：hket App內「TOPick會員活動」
每人只限登記一次。
只限TOPick會員方可登記成為試用專員 （若未登記，可登記成為TOPick會員） 新登記TOPick會員必需年滿18歲或以上。
「TOPick好物試用專員」於每次試用活動後需要遞交一張親身試用照片及一段用家體驗感受（大約100中文字），資料會刊登於TOPick網站/HKET APP社群內。
試用套裝隨機發送，不設挑選
TOPick保留使用所有「TOPick好物試用專員」相片作宣傳此活動之權利。
參加者需要如實提交的所有個人資料、照片及文字， 如涉及任何侵權、色情、暴力、歧視、侮辱或任何敏感或不法成份， 一經發現即視作違規，TOPick有權取消參加者資格。
參加者成功遞交後7個工作天內將收到電郵確認成功登記資格。
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任何有關参加是次活動及/或換取獎品的懷疑或證實的詐騙個案，及/或懷疑或證實的濫用個案，將可能導致參加者的登記及/或得獎者應得之獎品被即時取消及/或中止
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