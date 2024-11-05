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TOPick好物試用｜送你dah毛孩禮品包 (含天然豆腐貓砂、貓草粒粒凍乾（雞配方）、鵪鶉蛋黃凍乾、原隻鵪鶉凍乾) (價值$256)(100份)

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TOPick好物試用

dah毛孩禮品包

（含天然豆腐貓砂、貓草粒粒凍乾（雞配方）、鵪鶉蛋黃凍乾、原隻鵪鶉凍乾）

（價值$256）（100份）

dah - 只製作簡單好用的貓用品！dah專注製作純天然、環保、無添加的簡單好用的寵物用品公司。產品以簡約實用為主，著重品質和毛孩的舒適度。無論係貓砂、 凍乾零食、清潔及護理用品、餵食器具 ，都保證產品的耐用性和實用性，絕不添加任何有害物質。致力於為毛孩提供高品質、舒適、健康的生活用品，同時秉承環保理念，致力於保護環境。

天然豆腐貓砂7L｜豌豆纖維

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天然、食品級原料 ，放心讓主子使用

  • 有別於傳統黃豆製成的豆腐砂會持續發酵發臭，豌豆纖維殘留的蛋白質及脂肪極少，可大大降低細菌滋生速度，從原料本身達致抑菌防臭。
  • 可直接鏟起凝固貓砂，倒進廁所（*注意一次不適宜倒入過量）

5秒內快速凝結，結實不散開，不黏底，輕鬆剷起

  • 於打磨過程保留了豌豆纖維吸水和吸附的特性。
  • 顆粒有很多的纖維細孔，遇液體後會迅速吸水膨漲。

99% 零粉塵

  • 多重過篩工序，有效解決粉塵問題，保障人貓健康​

條砂2mm直徑

  • 貓貓踩感舒適不會隨肉球帶出砂盆
  • 主要原料： 豌豆纖維，粟米澱粉，瓜爾豆膠

鵪鶉蛋黃凍乾 80g｜促進毛髮生長 回復光澤

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  • 成分：100% 鵪鶉蛋黃原液
  • 舒緩毛孩常見問題： 腸胃差、體質弱、挑食厭食、毛髮枯燥
  • 豐富卵磷脂、維他命、蛋白質、礦物質，有助保持毛孩皮膚健康，改善掉毛問題，長出亮麗順滑毛髮
  • 比雞蛋黃更易消化
  • 鵪鶉蛋黃的蛋白質和脂肪含量較低，加上鵪鶉蛋黃的顆粒較細小，更易消化！
  • 貓狗適用
  • 3個月或以上適用

    • 原隻鵪鶉凍乾40g｜增強體質 提高免疫力

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    dah 凍乾系列以單一動物肉類、內臟、骨頭為製成。經過-40°C 鎖鮮製作過程，完整保留食材營養及鮮味，以最天然純淨的方式滿足寵物的真正營養需要。

    • 成分天然，100% 鵪鶉｜貓狗適用
    • 原隻鵪鶉含高蛋白質，脂肪比例比雞胸肉更少，含有維他命B、E、K及鐵質，被譽為「動物人蔘」
    • 原隻鵪鶉讓貓貓回歸捕獵天性，享受自己從骨頭中咬下肉的快感，比起直接吃處理好的生鮮肉，更有趣味！
    • ​增強體質
    • ​提高免疫力

    ⁠貓草粒粒凍乾 （雞配方） 30g ｜輕鬆排毛

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  • 成分天然，以大麥草（貓草）、雞胸肉、雞心、雞肝及蛋黃製成。
  • 給予零食的同時，助貓貓溫和排毛，促進腸胃蠕動將貓毛溫和排出體外。
  • 不含添加劑
  • 不含增味劑
  • 不含化學礦物油
  • 不含氫化植物油
  • 不會導致腸胃不適或肚瀉
  • 好味易接受
  • 3個月或以上適用 

    • ↓↓TOPick「好物試用」專員*大招募｜「 Dah毛孩禮品包 （含天然豆腐貓砂、貓草粒粒凍乾（雞配方）、鵪鶉蛋黃凍乾、原隻鵪鶉凍乾）」 試用↓↓
    - 參加資格：只限TOPick會員。
    - 試用流程：TOPick揀選「TOPick好物試用專員」參與試用
    - 提交試用報告：遞交最少1張親身拍攝、開封產品的試用照片及一段用家體驗心得（大約100中文字）， 並會刊登在TOPick好物試用專區

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    遊戲只限TOPick會員參加，如非TOPick會員，請按【會員登記】；登入後再參加遊戲

     

    條款及細則：

    截止日期：11月11日 （星期一）（23：59）
    公佈得獎：11月12日 （星期二）
    得獎名單：hket App內「TOPick會員活動」
    每人只限登記一次。
    只限TOPick會員方可登記成為試用專員 （若未登記，可登記成為TOPick會員） 新登記TOPick會員必需年滿18歲或以上。
    「TOPick好物試用專員」於每次試用活動後需要遞交一張親身試用照片及一段用家體驗感受（大約100中文字），資料會刊登於TOPick網站/HKET APP社群內。
    試用套裝隨機發送，不設挑選 
    TOPick保留使用所有「TOPick好物試用專員」相片作宣傳此活動之權利。
    參加者需要如實提交的所有個人資料、照片及文字， 如涉及任何侵權、色情、暴力、歧視、侮辱或任何敏感或不法成份， 一經發現即視作違規，TOPick有權取消參加者資格。
    參加者成功遞交後7個工作天內將收到電郵確認成功登記資格。
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    如有任何爭議，香港經濟日報集團TOPick保留一切最終決定權。

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