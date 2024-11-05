TOPick好物試用｜送你dah毛孩禮品包 (含天然豆腐貓砂、貓草粒粒凍乾（雞配方）、鵪鶉蛋黃凍乾、原隻鵪鶉凍乾) (價值$256)(100份)

TOPick好物試用

dah毛孩禮品包

（含天然豆腐貓砂、貓草粒粒凍乾（雞配方）、鵪鶉蛋黃凍乾、原隻鵪鶉凍乾）

（價值$256）（100份）

dah - 只製作簡單好用的貓用品！dah專注製作純天然、環保、無添加的簡單好用的寵物用品公司。產品以簡約實用為主，著重品質和毛孩的舒適度。無論係貓砂、 凍乾零食、清潔及護理用品、餵食器具 ，都保證產品的耐用性和實用性，絕不添加任何有害物質。致力於為毛孩提供高品質、舒適、健康的生活用品，同時秉承環保理念，致力於保護環境。

天然豆腐貓砂7L｜豌豆纖維

天然、食品級原料 ，放心讓主子使用

5秒內快速凝結，結實不散開，不黏底，輕鬆剷起

99% 零粉塵

條砂2mm直徑

鵪鶉蛋黃凍乾 80g｜促進毛髮生長 回復光澤

▼ 點擊圖片放大 +2

成分：100% 鵪鶉蛋黃原液

舒緩毛孩常見問題： 腸胃差、體質弱、挑食厭食、毛髮枯燥

豐富卵磷脂、維他命、蛋白質、礦物質，有助保持毛孩皮膚健康，改善掉毛問題，長出亮麗順滑毛髮

比雞蛋黃更易消化 鵪鶉蛋黃的蛋白質和脂肪含量較低，加上鵪鶉蛋黃的顆粒較細小，更易消化！

貓狗適用

3個月或以上適用

原隻鵪鶉凍乾40g｜增強體質 提高免疫力

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dah 凍乾系列以單一動物肉類、內臟、骨頭為製成。經過-40°C 鎖鮮製作過程，完整保留食材營養及鮮味，以最天然純淨的方式滿足寵物的真正營養需要。

成分天然，100% 鵪鶉｜貓狗適用

原隻鵪鶉含高蛋白質，脂肪比例比雞胸肉更少，含有維他命B、E、K及鐵質 ，被譽為「動物人蔘」

，被譽為「動物人蔘」 原隻鵪鶉讓貓貓 回歸捕獵天性 ，享受自己從骨頭中咬下肉的快感，比起直接吃處理好的生鮮肉，更有趣味！

，享受自己從骨頭中咬下肉的快感，比起直接吃處理好的生鮮肉，更有趣味！ ​增強體質

​提高免疫力

⁠貓草粒粒凍乾 （雞配方） 30g ｜輕鬆排毛

▼ 點擊圖片放大 成分天然，以大麥草（貓草）、雞胸肉、雞心、雞肝及蛋黃製成。 給予零食的同時，助貓貓溫和排毛，促進腸胃蠕動將貓毛溫和排出體外。 不含添加劑 不含增味劑 不含化學礦物油 不含氫化植物油 不會導致腸胃不適或肚瀉 好味易接受 3個月或以上適用

↓↓TOPick「好物試用」專員*大招募｜「 Dah毛孩禮品包 （含天然豆腐貓砂、貓草粒粒凍乾（雞配方）、鵪鶉蛋黃凍乾、原隻鵪鶉凍乾）」 試用↓↓

- 參加資格：只限TOPick會員。

- 試用流程：TOPick揀選「TOPick好物試用專員」參與試用

- 提交試用報告：遞交最少1張親身拍攝、開封產品的試用照片及一段用家體驗心得（大約100中文字）， 並會刊登在TOPick好物試用專區

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- 打開hket App內遊戲表格參加遊戲

遊戲只限TOPick會員參加，如非TOPick會員，請按【會員登記】；登入後再參加遊戲。

條款及細則：

截止日期：11月11日 （星期一）（23：59）

公佈得獎：11月12日 （星期二）

得獎名單：hket App內「TOPick會員活動」

每人只限登記一次。

只限TOPick會員方可登記成為試用專員 （若未登記，可登記成為TOPick會員） 新登記TOPick會員必需年滿18歲或以上。

「TOPick好物試用專員」於每次試用活動後需要遞交一張親身試用照片及一段用家體驗感受（大約100中文字），資料會刊登於TOPick網站/HKET APP社群內。

試用套裝隨機發送，不設挑選

TOPick保留使用所有「TOPick好物試用專員」相片作宣傳此活動之權利。

參加者需要如實提交的所有個人資料、照片及文字， 如涉及任何侵權、色情、暴力、歧視、侮辱或任何敏感或不法成份， 一經發現即視作違規，TOPick有權取消參加者資格。

參加者成功遞交後7個工作天內將收到電郵確認成功登記資格。

如發現以空號或假帳戶參加活動，或以任何程式擾亂或操控活動，TOPick有權取消該參加者參加及得獎資格，而毋需另行通知。

任何有關参加是次活動及/或換取獎品的懷疑或證實的詐騙個案，及/或懷疑或證實的濫用個案，將可能導致參加者的登記及/或得獎者應得之獎品被即時取消及/或中止

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