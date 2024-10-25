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產後脹奶｜產後谷奶脹痛慘過生仔　催乳師教敷1物紓緩「石頭胸」

新手爸媽

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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熱門 施政報告2024 乳癌 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

產後谷奶脹痛慘過生仔，催乳師教敷1物紓緩「石頭胸」。

【產後脹奶/石頭胸/乳線炎】不少新手媽媽產後會遇到乳房脹痛問題，不但影響哺乳，還會導致疼痛演變成乳腺炎。催乳師教敷1物，既便宜且能紓緩「石頭胸」，不過有網民笑指「超級有用！但敷嘅時候太好笑！」

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產後脹奶｜椰菜冷敷法紓緩

根據台媒報道，一名女網民在社交平台Threads上分享了她的經歷，提到一位孕婦客人告訴她，上一胎遇到乳房脹痛問題，催乳師建議她使用椰菜冷敷法。這位客人表示，敷了兩片棷菜後，短短半小時就感受到明顯的改善，讓她大感驚訝，發文詢問網民有否試過？

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台灣專科醫生的解釋，椰菜中含有的硫化物可以透過皮膚吸收，有助於緩解腫脹和改善發炎狀況。椰菜冷敷法的確能有效舒緩漲痛，但醫生也提醒，冷敷後仍需持續擠奶，以排出淤積的乳汁，才能根本改善塞奶情況。

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產後脹奶｜椰菜冷敷過程的趣事

網民紛紛在貼文下留言，分享他們的親身經驗。有人表示椰菜冷敷法非常有效，甚至提到韓國市場上已經推出專門的椰菜胸部敷膜。此外，也有網友指出，選擇椰菜外層的綠色部分效果更佳，並分享了使用過程中的趣事，「棷菜真的很有用，但敷的時候看起來真的很蠢，笑到原本奶痛都忘記了」、「超級有用！我一開始還不相信，結果一天就見效了」。不過對於脹奶較嚴重的情況，網友們一致建議尋求專業的催乳師協助。

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產後脹奶｜勿熱敷加劇痛楚

香港催乳中心創辦人嚴美艷（May）曾指出，生產後48至72小時內，催產素會刺激乳腺分泌乳汁，其後靠嬰兒吸吮促進乳液分泌。不過，她發現很多媽媽都會遇到塞奶情況，乳房會脹痛和紅腫，有時更會發燒，若不理會，或處理不好，有機會發展成乳腺炎。

很多媽媽以為熱敷可以解決或舒緩脹痛問題，不料卻愈敷愈腫脹。May解釋，熱敷會加速血液循環，實際上會促進乳汁分泌，在乳汁排出不暢通的情況上，再增加乳汁分泌，更不利乳腺通暢，實是火上加油，相反冷敷乳房則可有止痛和消腫的作用。

此外，有些媽媽更會要求丈夫代為吸吮乳汁，不過May指出，成人與嬰兒的吸吮方式不同，效果也完全不一樣，而且丈夫有機會力度過大，導致乳房出血和疼痛加劇，加上成人口腔的細菌或會留在乳頭，不利嬰兒哺乳。「媽媽應該及早先防，不要待出現嚴重問題才去處理。」她建議，當媽媽出現谷奶痛楚，不妨可參考以下的胸部護理紓緩「小貼士」，在家中自救。

  • 1. 椰菜薯仔敷胸

May指出，以冷毛巾涼敷，舒服又不會造成皮膚組織被凍傷。媽媽亦可用椰菜和薯仔來紓緩谷奶痛楚，把椰菜葉逐片剝開，放在乳房敷約5至10分鐘，或待椰菜變暖、變色時可更換，直至痛楚減輕就可停止，但媽媽切忌讓椰菜接觸到乳暈及乳頭，以免刺激敏感的乳頭而令痛楚加劇。

薯仔片亦有相同功效，薯仔去皮後切成薄片，敷在乳房，同樣不要敷到乳頭位置，「當乳房脹痛減輕後，再讓嬰兒吸吮，效果會更佳。」

  • 2. 手擠乳汁

若出現谷奶，而孩子不在身邊或不想喝奶，媽媽可嘗試用手擠出乳汁，令乳房鬆軟一些，疼痛自然減少。「很多媽媽都有錯誤姿勢，就是直接擠壓乳頭，這樣會磨擦到皮膚，出現疼痛或損傷。」

May提醒媽媽，謹記先洗淨雙手，拇指和食指形成「C」字，放在乳暈兩側，輕輕垂直向下壓後，再向乳頭方向擠，不斷重複下壓和前擠動作，媽媽更可預備奶樽儲存乳汁。

  • 3. 胸部按摩

媽媽亦可透過胸部按摩手法，紓緩谷奶不適，很多媽媽以為按摩必定會疼痛，甚至在發現硬塊時猛勁擠揉，結果反令腫痛加劇，甚至惡化成乳腺炎。May指出，媽媽先要坐直，用其中一隻手承托一邊乳房，另一隻手可慢慢從乳房外圍向乳頭方向打圈揉動，整個乳房360度都要按摩。「可以在餵哺母乳前和後幫自己按摩，記住力度是柔的，若有疼痛的感覺就是錯誤。」

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產後脹奶｜孩子是最佳的催乳師

「其實孩子是媽媽最好的催乳師。」May指出，很多媽媽出現上奶問題，往往是因為餵奶姿勢不正確所致，因此正確的餵哺姿勢非常重要。May表示，媽媽可在牀或沙發上，以約45度角坐着，讓嬰兒趴在媽媽身上，胸貼胸、腹貼腹、下巴貼乳房，這樣孩子可以含着整個或大部分乳暈。

她又指，當媽媽發現乳房某處出現硬塊，可轉動孩子的身體，例如塞的位置是左邊乳房左側，可用「欖球式」姿勢，使讓嬰兒的下巴對着堵塞的位置，吸吮相應的乳腺，而嬰兒下巴郁動時亦有助疏通乳腺。

產後坐月｜芳姐教4招極速上奶貼士

食療專家張佩芳（芳姐）分享哺乳媽媽的注意事項、飲食禁忌及上奶貼士，並推介催奶湯水食譜，讓媽媽們順利餵哺母乳。

芳姐提供了以下4個貼士：

  • 出現乳腺閉塞時，可以用冷敷法及按摩療法，塞奶疼痛時首先用冷敷法趕快降温降壓，見有奶水流出來再用手適度按摩。
  • 當乳房回復柔軟後，可用熱敷法以增加乳汁分泌量。
  • 讓BB多吸吮乳頭，可刺激腦下垂體分泌乳汁。
  • 哺乳時可以多飲炒米茶、魚湯、牛奶、豆漿及催奶湯水以幫助上奶。同時應忌吃豆豉、麥芽、韭菜、豬肝、乳鴿、陳皮等回奶食物。

產後坐月｜推介上奶湯水食譜

芳姐推介了一款上奶湯水，有助催奶、提升免疫力和預防便秘，詳細食譜如下：

【木瓜雪耳花生無花果豬展湯】

材料：
青木瓜1個，雪耳2錢，紅衣花生1兩，無花果4枚，豬展1隻。

做法：
1. 青木瓜去皮、去籽後切塊；
2. 雪耳浸軟後去蒂；
3. 花生浸洗；
4. 無花果剖開對半；
5. 豬展切塊後出水；
6. 全部材料用8碗水煮1小時成4碗即成。

功效：
催奶、提升免疫力、預防便秘。
對產後缺乳、消化力弱、身體抵抗力差產婦甚為有益。

宜忌：
湯料含鈣量高，對產後缺乳、胃有毛病及腰酸背痛產婦特別有益。
但此湯含鉀量亦高，腎功能不佳、高血鉀症產婦不宜。

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