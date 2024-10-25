星級家庭｜黃依汶結婚10周年孖囝囝影3人婚照　陳國坤與餅印仔Chok爆登場

▲ 黃依汶陳國坤趁結婚10周年，帶同囝囝陳真拍攝三人婚照！

【黃依汶/陳國坤/陳真】黃依汶（Emme）與陳國坤婚後育有一名8歲囝囝陳真，日前是兩人的結婚10周年紀念日，他們帶同陳真拍攝了一輯極有電影感的3人婚照，相中一家三口Chok到爆，兩父子更尤如餅印！

▲ 陳真好有型！（IG圖片）

恩愛夫妻｜爭取時間過二人世界

歌手出身的黃依汶於2009年淡出娛樂圈，曾主力做手錶生意，自2014年與「小龍」陳國坤結婚後，便專心相夫教子，小龍則努力工作養家，最難得是兩夫婦多年來一直保持熱戀感覺，不時在社交網晒恩愛！

▲ 甜到漏（IG圖片）

月前趁住暑假，黃依汶和陳國坤二人送陳真到軍校受訓，一來可讓囝囝接受軍事訓練學懂自理，二來兩公婆又可以乘機過二人世界，飛到10年前結婚的地方峇里慶祝結婚周年，享受陽光與海灘，令人羨慕。

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恩愛夫妻｜帶同囝囝影三人甜蜜婚照

不過黃依汶和陳國坤享受完二人甜蜜假期後，不忘再過三人世界，就是帶同囝囝拍攝慶祝結婚10周年的婚照，Emme趁10月25日紀念日在社交網上載多張溫馨婚照，留言表示：「10年婚姻要能經得起風亦要抵得住平淡，好好相愛了16年，大家有功都有勞。」二人相愛16年，Emme再發表愛的宣言：「感謝陳生支持與配合，繼續合作愉快，Love you。」

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恩愛夫妻｜ Chok爆父子十足餅印

黃依汶指10年前沒有正式影輯婚紗相，趁著10周年，帶上陳真好好的紀念一下，考慮了一段時間，最終回到老公熟悉地方，就是上海車墩片場，難怪婚照充滿電影感，相中的Emme身形依舊fit爆，完全不似已為人母，其中一襲低胸婚紗更將美好身材表露無遺，而小龍兩父子也不枉多讓，穿上黑色西裝配黑超， Chok爆登場尤如餅印，氣場之大媲美媽咪！

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