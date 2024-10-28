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港鐵四十五年與香港相伴前行 連繫生活 見證成長 迎向未來

社會

發布時間： 2 小時前

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港鐵植根香港45年，一直孜孜不息為市民提供安全、可靠、便捷的鐵路服務，從最初只有一條來往觀塘和石硤尾、共9個車站的鐵路，發展至現時覆蓋全港18區、合共99個車站和68個輕鐵車站、路軌長度共271公里的鐵路網絡。港鐵的優質鐵路服務，贏得市民和海內外業界的信任，令香港引以為傲。

毋忘初心 「乘」心服務

每年365日，港鐵都是「朝六晚一」，每天19個小時川流不息、風雨無改，接載超過500萬人次出行。鐵路網絡不斷擴展，而港鐵亦不斷與時並進，在列車按照編定班次行走、乘客車程準時程度、列車服務準時程度等標準，維持超過99.9%的世界級水平。港鐵持續保持服務水平，並投放資源更新及維修鐵路資產，又積極引進人工智能和大數據分析等先進技術，監測鐵路設備的狀況和提升乘客體驗。近年朝著「載．向未來」的方向前進，以創新科技為乘客帶來更安全和貼心的服務。

以營運鐵路為起點 推動城市發展

鐵路服務拉近了社區之間的距離，港鐵初期秉持著「綫跟人走」的發展模式，沿著人口稠密的地區建造鐵路綫，發展了觀塘綫、荃灣綫和港島綫，成功紓緩香港的交通擠塞問題，伴隨香港經濟起飛。及至九十年代，因應城市發展的需要，又以「人跟綫走」的理念為新社區開闢鐵路綫，並沿綫興建住宅、商場和辦公大樓等發展項目。而在八十年代入伙的九龍灣車廠上蓋德福花園，更成為了港鐵日後「鐵路加物業」發展的典範，從中更發展出加強版的「鐵路加社區」綜合發展模式。

為香港向前發展作貢獻

近年政府積極以「基建先行」和「創造容量」方針推動新發展區發展。港鐵以多年累積的經驗，積極參與相關研究和規劃，多個新鐵路項目的工程已經開展，如港鐵第100個車站：連接東鐵綫和未來北環綫的古洞站。此外，屯馬綫將由屯門站向南延伸，興建兩個新車站，而東涌綫亦會因應北大嶼山發展，向西延伸，加建東涌西站，並在東涌站和欣澳站之間加建東涌東站和小蠔灣站。這些鐵路項目將同時帶動多個新社區的發展，包括靠近北部都會區的洪水橋，以及北大嶼山的東涌東、東涌西和小蠔灣，「鐵路加社區」的綜合發展模式必將為這些新社區注入動力，使其蓬勃發展。

港鐵繼續秉持著45年來服務市民、推動城市前行的初心，致力為香港市民提供世界級的優質鐵路服務，同時亦為香港的社會、經濟向前發展作出貢獻，無負前人當初籌建香港地鐵時對未來鐵路發展的期許，也無負香港市民一直以來對港鐵的厚望。

歐陽伯權港鐵主席稱：「鐵路不但為市民帶來安全便捷的交通工具，在過去45年亦支持城市發展，鐵路所到之處，為香港人創造了安居樂業的社區。」

金澤培港鐵行政總裁：「港鐵會繼續不負使命，提供安全、可靠、高效率的鐵路服務，而一系列的新鐵路發展，亦會繼續推動城市前行，為香港未來的繁榮出一分力。」

社區與鐵路無縫連接  不同年代盡善規劃

九龍灣車廠上蓋發展成首例

九龍灣於八十年代初分別被用作啟德機場停機坪和貨運區、起卸區和工業區等用途，而港鐵當年在九龍灣車廠上蓋的規劃，是以德福花園為重心，在周邊陸續建成多幢商貿樓宇，以及各式政府和社區設施。作為當年首個以鐵路為軸心作規劃的屋苑，社區與車站無縫連接，商場亦為鐵路周邊社區提供衣、食、住、行等日常需要。

日出康城踐行鐵路社區理念

八十年代，政府開始發展將軍澳新市鎮。港鐵配合政府的規劃，興建了將軍澳綫，服務區內居民，並在將軍澳第86區規劃和建造了現時的日出康城。這充滿活力的社區以將軍澳綫終點站之一的康城站為核心，發展成一個包括住宅、公園、綜合商場「The LOHAS 康城」，可滿足居民日常生活需要的社區，單單在日出康城這個新社區，現時人口已近5萬。

「以地養鐵」取之土地用諸鐵路

鐵路在數十年計的資產周期當中須為維護、維修投入龐大資源，因此世界各地的鐵路營運都不是一門容易達至收支平衡的業務，更遑論支付建造鐵路的費用。香港的「鐵路加物業」模式，為整個鐵路由興建以至維護，提供了可持續的財務安排。在「鐵路加物業」的財務安排下，港鐵公司從政府在鐵路沿綫劃出的土地興建物業，將所得的盈利用於興建鐵路項目，而毋須從公帑直接出資。物業所得的利潤，亦會用於鐵路未來數十年的資產維護和更新。相比許多其他地方的鐵路對政府財政和補貼的依賴，香港鐵路的財政安排，過去多年來體現其可持續性；而作為上市公司，港鐵亦為其股東，包括香港特區政府，派發股息。於2023年，港鐵派發了合共81億港元股息，當中約75%悉數按持股量歸香港特區政府，成為公共財政的部份，惠及民生。

45年來，港鐵一直善用和分配寶貴資源於日常營運和興建新鐵路，更重要的是，定期進行維護和資產更新，確保年月漸長的鐵路資產和設施歷久常新，持續提升服務質素，為社會締造可持續的社會價值。香港鐵路的發展，體現了政府在長遠規劃上的遠見，並成功孕育了一個走出香港，享譽內地和海外的香港品牌。

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